Суд по делу о госизмене Януковича объявил перерыв до 13 декабря

В Оболонском районном суде города Киева, который рассматривает дело по обвинению в государственной измене экс-президента Виктора Януковича, завершился допрос в качестве свидетеля обвинения министра внутренних дел Арсена Авакова. Как передает корреспондент УНИАН, суд объявил перерыв до 10.00 13 декабря.

Планируется рассмотрение и исследование доказательств защиты по этому делу.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 декабря, Оболонский районный суд Киева продолжил рассмотрение дела по обвинению экс-президента Виктора Януковича в государственной измене. Суд, в частности, привлек к защите интересов Януковича трех частных адвокатов - Андриану Фозакош, Виталия Сердюка, Игоря Федоренко. Сердюк и Федоренко уже защищали интересы экс-президента в этом деле, однако в июле вышли из судебного процесса.