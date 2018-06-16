Что остается Президенту?

Ожидается, что в ближайшее время в Верховной Раде ПР и БЮТ могут образовать коалицию. Президент Украины Виктор Ющенко назвал эту коалицию «преступлением против свободы, против демократии», сказал, что это похоже на государственный переворот, а также, что эти политические силы хотят разделить Украину “на двоих”. Виктор Ющенко отметил, что выборов Президента в парламенте не допустит. Какие рычаги остались у Президента, чтобы предотвратить последствия такого альянса? Об этом мы спросили у экспертов.

Борис Беспалый, экс-депутат, юрист:

ЮЩЕНКО МОЖЕТ ДЕЛАТЬ ЛИШЬ КАКИЕ-ТО РИТУАЛЬНЫЕ ШАГИ

Думаю, такое переформатирование для страны не было бы плохим. Но если коалиция захочет провести изменения в Конституцию относительно избрания Президента в парламенте и продлить полномочия ВР, - то это, по моему мнению, фактически антиконституционный переворот, которому нужно противостоять всеми возможными способами.

Относительно Президента. Сегодняшний политический кризис и все другие кризисы, которые у нас есть, - это, главным образом, результат его деятельности, скорее - бездеятельности. Не думаю, что у него сейчас много реальных влияний. Могут быть сделаны какие-то ритуальные шаги.

Например, объявили об изменениях в Конституцию и о том, что Президент избирается в парламенте. Тогда у Президента есть классическая возможность - подать в отставку, и необходимо проводить досрочные выборы через девяносто дней. То есть этот замысел срывается.

Но если они уже там сговорятся и будут делать конституционный переворот, то могут просто проигнорировать этот шаг Президента - и все.

Отставка считается действительной с момента объявления ее с трибуны Верховной Рады. А они возьмут и заблокируют трибуну. Этот вариант сработает гарантированно.

У БЮТ и ПР много вариантов.

Например, примут изменения в Конституцию в первом чтении. Президент объявит об отставке. А они скажут: «Ну и что? Выборы не нужны, потому что будут изменения в Конституцию, а по Конституции полномочия Президента выполняет председатель ВР». Это предусмотрено. И Литвин будет выполнять полномочия, а осенью они проведут свои выборы.

Президент может попробовать распустить парламент, как и два года тому назад, - но тогда он это делал, чтобы спасти БЮТ и при поддержке БЮТ. Сам он этого сделать не сможет. Это уже стало понятно осенью, когда по смехотворным мотивам его просто проигнорировали.

Поэтому я бы не сказал, что Виктор Ющенко является игроком высшей лиги.

А вообще все будет зависеть от того, как будет образовываться коалиция. Например, если все делается по формальным правилам - распускается нынешняя, создается новая, подается кандидатура на премьера, - тогда и Ющенко будет вынужден играть в эту игру. Но они могут и не создать коалицию, а просто голосовать, как тогда говорили, не вместе, а одновременно. Тогда Президент вынужден реагировать на то, за что они проголосуют. А изменения могут быть юридически корректные или юридически некорректные по форме. Например, если ВР захочет продлить себе полномочия, то это уже будет узурпация власти - когда сами себе продляют полномочия.

Конечно, если будет попытка изменить Конституцию, то КС должен рассматривать проекты изменений - поэтому и там еще должно быть поле битвы.

Вадим Карасев, политолог:

ПРЕЗИДЕНТ МОЖЕТ ВОЗГЛАВИТЬ ПРОТЕСТЫ ОБЩЕСТВА

Президент ждет, что скажет украинский народ. У народа хотят забрать последнюю его валюту - валюту демократии, свободы - право голоса. Да, ожидаются протесты общества. Президент может возглавить эти протесты, но это, по большому счету, дело самого народа. Потому что эта коалиция - не Коалиция возрождения и соборности... Я ее называю КПЗ – «коаліція проти змін» (коалиция против изменений).

Они специально навязывают Президенту мысль относительно роспуска парламента - если объявят о коалиции. А затем его будут обвинять в том, что он нарушил Конституцию, и начнется еще одна атака на Президента.

Мы стоим перед угрозой возвращения в советские времена, только без ядерного оружия. В промышленном смысле - это возвращение застойных времен, брежневщины...

Виктор Мусияка, экс-депутат, юрист:

ЕСТЬ КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД, КОТОРЫЙ И СКАЖЕТ СВОЕ СЛОВО

Почему все говорят, что это переворот?! Читаю сегодня СМИ и какую-то такую абракадабру пишут. Если все будет происходить в рамках ВР, то причем здесь переворот?!

Сейчас можно говорить лишь гипотетически: осуществляются серьезные изменения в соотношении системы власти. Меня, например, беспокоит вот что... Мы еще не видели текста договоренностей, но слышим, что могут быть предложены изменения, которые сильно изменят демократические принципы действующей Конституции.

Однако есть Конституционный Суд, который и скажет в конце концов свое слово.

Относительно реакции Президента. Он может подать в отставку, чтобы провести досрочные выборы. Думаю, он может также обратиться в Конституционный Суд, если будет какое-то конкретное действие...

Хочу всем сказать, что не нужно истерик, потому что коалиции еще нет. Поймите, идея этой коалиции построена на очень тонком и многогранном учете многих позиций. Малейшее сомнение приведет к краху договоренностей.

Думаю, наиболее вероятный и эффективный путь у Виктора Ющенко будет через Суд.

Александр Волков, экс-депутат:

МНЕ ЛЮДИ В КРЫМУ СКАЗАЛИ, ЧТО НЕ ДОПУСТЯТ, ЧТОБЫ У НИХ ЗАБРАЛИ ПРАВО ИЗБИРАТЬ ПРЕЗИДЕНТА

В сегодняшних политических и экономических кризисных условиях, прежде всего экономических, считаю, нужно как-то объединяться двум мега-фракциям в коалицию. Я бы это поддержал, но - смотря на каких принципах.

Безусловно, изменения в Конституцию необходимы, сегодня не может быть двоевластие, исполнительная ветвь власти не может одновременно зависеть от Кабмина и Президента. Исполнительная ветвь власти должна быть сосредоточена, я абсолютно в этом убежден, в одних руках - у Кабинета министров. Подчеркиваю, не премьера, а Кабмина.

Безусловно, изменения необходимы в судебной системе, налогообложении, в Земельном кодексе, то, что не урегулировано Конституцией, нужно регулировать.

Но когда стоит вопрос, чтобы забрать у народа право избирать Президента, - считаю, это преступление. Преступление не только перед государством, но и самое главное - перед народом Украины.

В пункте пятом Конституции написано, что власть принадлежит народу. И если вы хотите, чтобы парламент избирал Президента, спросите у народа.

Если народ скажет «нет», то вы не имеете права узурпировать право народа избирать Президента. Когда народ избирал сегодняшних нардепов, он не давал им права избирать Президента в парламенте.

Второй вопрос, который сегодня обсуждается, - депутаты хотят продлить срок депутатских полномочий до семи лет. Это можно сделать. Этот парламент может за это проголосовать. Но вступить в силу такое решение должно только тогда, когда будет избран следующий состав ВР.

Это будет по-человечески и честно. С моральной точки зрения это будет понятно для людей и для всех других.

Чем Президент может это предотвратить? Думаю, ничем. Потому что у него очень много рычагов забрали. И сейчас он не сможет противодействовать тому, что надвигается.

Но прискорбнее всего то, что у Президента нет поддержки народа. Я неоднократно говорил ему напрямую и через СМИ: «Ищите поддержки у народа». А он этого не сделал.

Единственный, кто может предотвратить узурпацию власти, - это не Президент. Это может сделать только украинский народ. Я сегодня приехал из Крыма, мне люди там говорили, что не допустят, чтобы у них отобрали их право избирать Президента.

Пусть объединяются, пусть делают коалицию - пусть делают между собой все, что захотят, но пусть не зарятся на право народа избирать Президента и на сроки депутатских полномочий.

Опрашивала Ксеня Лесив