Украинский интерес. Дипломатия с антикоррупционным акцентом, аргумент для Будапешта и обмен мнениями в Вене

Накануне Всемирного дня борьбы с коррупцией представители коллективного Запада не отказали себе в удовольствии провести с украинским руководством что-то вроде воспитательных бесед о наболевшем. Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард поговорила с Петром Порошенко по телефону, а литовский президент Даля Грибаускайте провела с украинским коллегой совместный брифинг, отметив заинтересованность Запада в антикоррупционных действиях и призвав к невмешательству силовиков в политические процессы.

О необходимости обеспечить независимость антикоррупционных органов Украины в Брюсселе Федерика Могерини сообщила Владимиру Гройсману, не подсластив пилюлю решением о выделении новой макрофинансовой помощи Европейского Союза Украине.

Венгерская власть продолжает атаковать Украину в международных институциях, зачастую выдавая желаемое за действительное. Похоже, представители правящей партии «ФИДЕС» стремятся узурпировать право на защиту зарубежных венгров накануне парламентских выборов. Не стоит рассчитывать, что решение Венецианской комиссии относительно украинского закона «Об образовании» будет встречено в Будапеште аплодисментами, как и судебный иск Европейской Комиссии к Венгрии относительно национального образовательного закона.

Еще одни соседи Украины, поляки, провели давно анонсированную ротацию премьера: Беату Шидло, легко парировавшая вотум недоверия оппозиции, сменил Матеуш Моравецкий, успевший сразу после назначения озвучить привычные месседжи в отношении польсько-украинских отношений. Для нашей страны куда важнее, кто станет министром иностранных дел, как и факт анонсированного на 13 декабря визита президента Польши Анджея Дуды в Харьков.

Дональд Трамп решил придать позабытой негативной динамики ситуации на Ближнем Востоке, имплементировав решение Конгресса от 1995 года о переносе американского посольства в Иерусалим, тем самым признав его столицей Израиля. В арабском мире отреагировали возмущенно, и реакция как на территории Палестинской автономии, так и других мусульманских странах может быть нарастающей. Без энтузиазма восприняли решение Трампа и в большинстве европейских столиц.

Претендующий на статус глобального лидера мусульман Реджеп Эрдоган пообещал разорвать дипломатические отношения с Израилем, хотя в последнее время наблюдается похолодание именно между Вашингтоном и Анкарой. Президент Турции, впервые за несколько десятилетий побывавший в Греции, выказал территориальные претензии в Афинах, чем также заметно повысил уровень напряженности в международных отношениях, ведь Греция и Турция являются важными элементами южного фланга НАТО.

Россия получила серьезный удар по своему имиджу, ее олимпийская сборная отстранена от зимних Олимпийских Игр, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане в начале следующего года. Российские олимпийцы, к которым не будет претензий из-за использования допинга, смогут выступать только под нейтральным флагом. Похоже, это решение МОК подстегнуло заявление Владимира Путина о готовности баллотироваться в президенты, резонанс от которого способен перебить негативную информацию.

Министры иностранных дел государств ОБСЕ собрались в Вене на ежегодную встречу. Себастьян Курц рассказал о проблемах и достижениях Организации, подчеркнув необходимость достижения компромиссов. Правда, госсекретарь США Рекс Тиллерсон подчеркнул, что говорить о снятии американских санкций до вывода российских войск из Донбасса не приходится. Павел Климкин и Сергей Лавров обсудили перспективы обмена заложниками, а Курт Волкер напомнил, что без согласия России говорить о появлении «голубых касок» на востоке Украины говорить не приходится.

Евгений Магда