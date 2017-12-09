Возле дома Луценко произошли столкновения, активисты применили слезоточивый газ

Активисты «Автомайдана» приехали к дому генерального прокурора Украины Юрия Луценко, где намерены требовать его отставки и прекращения давления на Национальное антикоррупционное бюро. Как передает корреспондент УНИАН, возле дома находятся несколько сотен активистов.

Читайте также"Автомайдан" едет к Луценко с клетчатым одеяломНесколько участников акции залезли на забор, которым огражден дом, но затем слезли.

Возле дома участников «Автомайдана» встретил народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Олег Барна и еще несколько человек, которые начали говорить, что активисты действуют за деньги.

Между участниками «Автомайдана» и Барной и его людьми произошли небольшие стычки, во время которых против Барны применили слезоточивый газ. После этого он вместе со сторонниками ушел.

Возле дома находятся несколько десятков правоохранителей.

Как сообщают некоторые СМИ, самого Луценко дома нет. Возле его дома активисты подняли импровизированный флаг в клетку с портретами самого Луценко, а также Порошенко и Яценюка. Этот флаг олицетворяет коррупцию властей.

Как сообщал УНИАН, утром активисты организации «Автомайдан» и несколько народных депутатов выехали из Киева к дому Луценко в селе Стоянка Киевской области.

Как заявил корреспонденту УНИАН лидер «Автомайдана» Алексей Гриценко, это мобилизационная акция, чтобы генеральный прокурор увидел, сколько людей требуют его отставки и не атаковать НАБУ.

По словам Гриценко, возле дома Луценко протестующие проведут флешмоб с одеялом, которое планируют повесить на флагшток как символ коррупции.