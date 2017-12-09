Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк уверяет, что правоохранители не будут препятствовать проведению мирных акций протеста и всегда готовы к активному сотрудничеству и взаимопониманию с участниками таких мероприятий.

Об этом Шкиряк написал в Facebook, комментируя призыв задержанного вчера силовиками экс-председателя Одесской ОГА, лидера партии «Движение новых сил» Михеила Саакашвили выйти завтра на марш «За импичмент».

«Можно всегда смело выходить на мирный протест, марш или митинг. Это наше святое конституционное право, и мы должны его реализовывать.

Подразделения МВД всегда будут бдительно охранять общественный порядок, охранять протестующих и всячески способствовать нормальному проведению мирных акций протеста для выражения собственной политической позиции. При необходимости правоохранители всегда придут на помощь своим гражданам, являющимся участниками таких акций», - отметил Шкиряк.

При этом он добавил, что лидер партии «Движение новых сил» и лица из его окружения побуждают людей к агрессивным действиям в отношении правоохранителей.

Читайте такжеЗадержанный Саакашвили призвал украинцев завтра выйти на акцию "За импичмент"

«А вот бояться нужно таких провокаторов как сам Саакашвили и его криминальное окружение. Именно они, подло манипулируя сознанием граждан, толкают их на агрессию против правоохранителей, откровенно толкают на совершение преступлений и различных противоправных действий. И все это исключительно ради реализации своих позорных планов. А люди для них просто «человекочасы», механизм достижения цели. Здесь главная проблема», - написал Шкиряк.

«А мирный марш, митинг или мирный протест - только за! Всегда готовы к активному сотрудничеству и к полному взаимопониманию с участниками таких мероприятий. Мы же не при Януковиче в Украине или Саакашвили в Грузии живем. Силовой разгон мирных демонстраций, избиения и убийства активистов - это их жизненное и политическое кредо. Оба действовали именно так. Поэтому они и поладили между собой. Один деньги - другой провокации и беспорядки», - добавил Шкиряк.

Как сообщал УНИАН, утром 5 декабря в доме на улице Костельной в квартире, где проживает Саакашвили, силовики провели обыски. Позже они задержали Саакашвили и посадили в автомобиль, однако активисты заблокировали проезд этого авто. Между правоохранителями и активистами произошли столкновения. Через некоторое время, после противостояния активисты разбили окна, выломали дверь в микроавтобусе и освободили Саакашвили.

В тот день генпрокурор Луценко заявил, что Саакашвили организовал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Украины Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.

Читайте такжеВ Сети опубликовали постановление прокурора о задержании Саакашвили

Саакашвили отверг обвинения генпрокурора.

6 декабря стало известно, что Генпрокуратура объявила Саакашвили в розыск по трем статьям Уголовного кодекса: покушение на преступление (ч.1 ст.15), преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили несколько лиц (два или более) (ч.2 ст.28), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч.2 ст.256).

Вечером 8 декабря Саакашвили задержали и доставили в следственный изолятор СБУ. Как сообщил его адвокат Руслан Чернолуцкий, Саакашвили объявил голодовку.