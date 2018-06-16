Ющенко не поможет отставка?

Виктор Ющенко заявил во вторник в интервью УНИАН, что существует много вариантов недопущения внесения изменений в Конституцию, которыми предлагается избирать Президента в парламенте и продлить полномочия нынешней Верховной Рады на несколько лет. «Варианты есть, и они все будут задействованы», - сказал, в частности, Президент, отвечая на вопрос, есть ли у него реальные механизмы помешать внесению изменений в Конституцию, которые разработаны БЮТ и Партией регионов.

Сообщил глава державы и о причинах своего намерения противодействовать возможным конституционным инициативам упомянутых политических сил. «Очевидно, что такой способ формирования коалиции свидетельствует, что речь не идет о хороших делах, речь не идет, как принести стабильность в эту страну, речь идет, как разделить страну до 2015-2020 года на двоих… Если нация допустит такой сценарий - это кратчайшая дорога к утрате украинской независимости, потому что с такой властью дорога только одна – стать колонией, периферией», - рассказал он журналистам.

Впрочем, есть еще одна немаловажная причина, о которой Президент промолчал. В случае внесения изменения в Основной закон, предполагающего избрание президента в Верховной Раде, речи о досрочных парламентских выборах больше идти, понятно, не будет. Если же пройдут всенародные выборы президента – будь то в январе 2010 года или раньше (в связи с досрочной отставкой Ющенко) – то весьма вероятен сценарий проведения и досрочных выборов в Верховную Раду. И в этом случае Наша Украина, которой сейчас опекается Вера Ульянченко, имеет шанс попасть в парламент, а Виктор Андреевич, соответственно, сможет стать депутатом и даже лидером небольшой фракции.

Однако есть ли у Президента в действительности реальные возможности не допустить конституционную реформу, если на ее проведение таки надумают пойти БЮТ и ПР?

Одним из таких способов мог бы стать роспуск парламента, однако Виктор Ющенко не считает его действенным. По его словам, принять решение о роспуске парламента с одной стороны организационно выглядит очень просто, но с другой стороны - это малопродуктивный путь, который не решит сути проблемы. «Он не является адекватным», - заявил Президент.

Как рассказал в минувший понедельник заместитель главы секретариата президента Игорь Попов, у президента Виктора Ющенко пока нет оснований для роспуска Верховной Рады. «Пока что этот вариант не является основным, и мы не должны гадать на кофейной гуще. Пока парламент работает, и нет оснований для роспуска парламента, если парламент сам создаст эти основания - будем применять план «Б», - многозначительно пообещал он. Впрочем, политические эксперты уже разгадали механизм, который может предположить Виктор Ющенко в качестве блокирования конституционных инициатив своих оппонентов.

Помещать Партии регионов и БЮТ реализовать сценарий изменения Основного закона может отставка Президента.

Не исключено, что заявление Виктора Ющенко об отставке будет зачитано уже в ближайшие дни, если будет создана широкая коалиция, - считают некоторые эксперты. В этом случае для принятия новой Конституции у парламента практически не останется времени. Согласно 103-й статье действующей Конституции Украины, в случае досрочного прекращения полномочий президента новые выборы должны состояться в течение 90 дней. Как пояснил руководитель Центра политико-правовых реформ Игорь Колиушко, эта графа Основного закона обязывает в отведенный срок избрать нового президента, а не просто запустить механизм выборов. Таким образом, если, к примеру, в четверг Президент слагает полномочия, то крайняя дата выборов главы государства может быть назначена максимум на 2 сентября этого года.

Такую же точку зрения изложили первый заместитель председателя партии «Единый центр» Виктор Тополов. «Чтобы спасти страну от такого будущего, действующий Президент должен досрочно сложить полномочия, объявив соответствующее заявление с трибуны Верховной Рады. После такого шага действующая Конституция требует от парламента назначить досрочные выборы главы государства, которые должны состояться в течение 90 дней», - заявил депутат в среду.

Однако если в этом и заключается идея президентской стороны, то она имеет одно очень слабое место. Статья 109 Конституции Украины гласит: «Отставка Президента Украины вступает в силу с момента объявления им лично заявления об отставке на заседании Верховной Рады Украины». Получается, просто объявление Виктора Ющенко о своей отставке и даже публикация его заявления в официальных изданиях в данном случае не будут означать факт отставки. Нужно непременно огласить данное решение на заседании парламента.

Вот в этом-то обстоятельстве и может состоять главная загвоздка. Верховная Рада вполне способна не дать возможности Виктору Ющенко выступить на сессионном заседании с соответствующим заявлением. Вспомним, как депутаты из Партии регионов или БЮТ ранее успешно справлялись с задачей блокирования работы Верховной Рады, когда им было это нужно. Теперь же, если две названные политические силы объединят свои усилия, парламент не будет работать столько времени, сколько им заблагорассудится. Или депутаты станут блокировать работу Верховной Рады только тогда, когда туда прибудет Виктор Ющенко, а после его отъезда будут снимать блокировку.

Так что план «Б», на который надеется Президент и его сторонники, может не сработать…

Юрий Глухов