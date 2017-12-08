Литва будет активно принимать участие в процессе деоккупации Крыма – Порошенко

Литва будет активно участвовать в процессе деоккупации аннексированного Россией Крыма.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время совместной пресс-конференции с президентом Литовской Республики Далей Грибаускайте в Вильнюсе.

«Я проинформировал госпожу президента об усилиях Украины по созданию «группы друзей» по деоккупации Крыма. И мне было приятно получить заверения, что Литва будет активно участвовать в процессе помощи Украине по деоккупации», - отметил глава государства.

Порошенко также сообщил, что обсудил с Грибаускайте увеличение участия Литвы в СММ ОБСЕ на Донбассе.

«Мы высоко ценим усилия Литвы по участию в СММ ОБСЕ. Мы сегодня обсудили возможность также увеличения численности участия Литвы», - сказал президент.