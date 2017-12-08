Доказательств ГПУ недостаточно для объявления подозрения Саакашвили – экс-главный следователь СБУ

Генеральная прокуратура Украины не предоставила достаточно доказательств о финансировании олигархом Сергеем Курченко митингов во главе с политиком Михеилом Саакашвили.

Об этом в ток-шоу "Право на власть" заявил бывший главный следователь СБУ Василий Вовк, передает ТСН.

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"У нас повсюду предположение: брал деньги – значит, передавал. Если доллары - значит, из России. Если из России – значит, от Курченко. Где это и кем установлено? Переходим к этим концертам и фильмам... Я на этих видео не увидел ни одного признака ни одного преступления, которое предусмотрено Уголовным кодексом Украины", - сказал он.

Вовк добавил, что на основании таких доказательств никогда в жизни не объявил бы кому-нибудь подозрение.

Также, по мнению бывшего главного следователя СБУ, в случае с Саакашвили все забыли о презумпции невиновности.

"Согласно ст. 62 Конституции Украины, никто не может быть признан виновным, пока его виновность не будет доказана в установленном законом порядке и не зафиксировано в обвинительном решении суда", - сказал Василий Вовк.

Утром 5 декабря в доме на улице Костельной в квартире, где проживает Саакашвили, силовики провели обыск. Позже они задержали Саакашвили и посадили в автомобиль, но активисты заблокировали проезд этого авто. Между правоохранителями и активистами произошли столкновения. Через некоторое время, после противостояния активисты выбили окна, сломали двери в микроавтобусе и освободили Саакашвили. Правоохранители применили слезоточивый газ. Политик и его сторонники пришли в Верховную Раду.

В СБУ сообщили, что Саакашвили задерживали в рамках расследования уголовного производства по содействию участникам преступных организаций и сокрытию их преступной деятельности (статья 256 Уголовного кодекса Украины).

Луценко заявил, что Саакашвили организовал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Украины Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.

В свою очередь Саакашвили отверг обвинения Луценко в содействии участникам преступных организаций.