Сытник написал жалобу в ГПУ на Холодницкого (документ)

Директор НАБУ Артем Сытник написал жалобу на руководителя САП Назара Холодницького в уголовном производстве относительно скандала в НАПК, вызванного заявлениями экс-главы департамента финансового контроля НАПК Анны Соломатиной. Об этом говорится в заявлении Сытника на имя генпрокурора Юрия Луценко, которое оказалось в распоряжении ТСН.uа.

Как объясняют источники в Генпрокуратуре, Холодницького обвиняют в том, что он при непонятных обстоятельствах изменил квалификацию уголовного производства.

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Напомним, ранее экс-глава департамента финансового контроля НАПК Анна Соломатина обвинила свое руководство в лице Натальи Корчак в фальсификации выводов проверки деклараций. По ее словам, Корчак давала прямые указания относительно проверки отдельных депутатов и фальсифицировала выводы.

В свою очередь детективы НАБУ открыли дело по факту возможного получения сотрудниками НАПК взятки в особо крупных размерах. В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции назвали обвинения руководительницы Натальи Корчак в фальсификации проверки деклараций "недостоверной информацией".