Парламентский день: в поиске пары честных глаз

Янукович и Тимошенко – это диктатура, сказала Богословская… Это хунта, сказал Гриценко... Лично я не люблю Путина, Россия скатывается к авторитаризму, сказал член фракции КПУ…

Глаза Ивана Кириленко и Колесникова

Пришла в парламент сегодня с единственной целью – заглянуть в честные глаза политиков. Хотя бы попытаться найти пару-другую честных. Под честностью я понимаю не последовательность собственных взглядов на протяжении, например, пяти лет. Это было бы слишком... Но я рассчитываю, что все сказанное политиками вчера должно иметь силу к утру следующего дня. Вот сказал, например, вчера лидер фракции БЮТ Иван Кириленко, что нет никаких переговоров и никакой коалиции с Партией регионов – и чтобы их действительно не было. Или сказал лениво то же самое в трубочку УНИАН «регионал», главная должность которого друг Ахметова и жертва Луценко, Борис Колесников– и чтобы их действительно не было…

А то ведь некрасиво как-то врать избирателю… Утверждения меняются каждый день. Ну неужели правда и искренность настолько проигрышна в Украине политтехнология, что ее вообще во внимание не принимают? К слову, недавно нашла обоснование своим несколько наивным политическим запросам. В книжках американского политического беллетриста Кристофера Бакли (между прочим, работал спич-райтером Буша-старшего) при всем гротеске и сатире выигрывают именно те политики, которые умеют честно (сравнительно честно) объяснять обществу свои действия. Поэтому я пыталась найти тех «регионалов» и бютовцев, кто честно признается: да, все у нас договорено, – и приведет ряд аргументов, почему именно это необходимо. Поиск оказался не настолько безуспешным, как я рассчитывала.

Глаза Табачника, Гринива и бабы Параски

Пленарный день начался с того, что «регионал» Дмитрий Табачник выступил с парламентской трибуны о пользе широкой коалиции, куда войдут не только две большие, но и другие парламентские фракции, и которая разорвет порочный круг нагнетания противостояния между Востоком и Западом Украины. Я думаю, что Дмитрия Владимировича попросил выступить Андрей Клюев. Поговаривают даже, что в этой новой, «способной спасти ситуацию в стране коалиции», формирующей свое правительство, Дмитрию Владимировичу улыбалась бы даже должность гуманитарного вице-премьера. Но это только поговаривают, сами знаете, верить никому нельзя. А Дмитрий Табачник одобрил бы любую коалицию, даже во главе с питекантропом, если там не будет следов Ющенко. Чуть позже еще одна представительница ПР Анна Герман в кулуарах вполне грамотно обосновывала необходимость упразднения всенародных выборов Президента.

БЮТ мялся по парламентским углам. Пустенько было в кулуарах, там победоносно вышагивали «регионалы», гуляла парочка бело-сердечных. Пусто, как обычно, когда готовятся непопулярные решения.

– Игорь Алексеевич, – обратились мы к члену БЮТ Игорю Гриниву, – А вы как политтехнолог одобрили создание мега-коалиции?

– А что такое «мега»? – неприветливо переспросил Гринив. – Если это широкая коалиция самых разных фракций, за исключением коммунистов, то да.

Игорь Алексеевич улетучился, а я вспомнила, как вчера, шутя, моя коллега набрала телефон бабы Параски и задала ей этот же вопрос. И, о чудо, героиня Майдана ответила точно так же, как политтехнолог Игорь Гринив. В чем дело? Политтехнолог чувствует желание народа? Или Параска Королюк так тонко чувствует политическую конъюнктуру? Кстати, про народ и народных защитников. Украинская народная партия, которая, помнится, в свое время дала два голоса, чтобы работала нынешняя демократическая коалиция (помните «день святого Доджика»?) по словам сотрудников аппарата серьезно готовится к протестам в случае единства БЮТ и Партии регионов. Не знаю, насколько серьезными могут быть протесты партии с таким рейтингом, также хорошо бы, чтобы об этом заявил сам Юрий Костенко. Но если им помогут другие протестующие, то кто знает…

Глаза Богословской и Симоненко

Вот, например, Инна Богословская тоже пугает народными протестами, говорит, что к ней обращаются тысячи избирателей, которые не верят в такой союз и видят в нем угрозу демократии.

– Я всегда говорила, что недоделанная буржуазно-демократическая революция заканчивается или переворотом, или завершением революции. Если будет создана такая мега-коалиция, то это переворот, – сказала в комментарии УНИАН Инна Богословская. – И тогда нам придется завершить буржуазно-демократическую революцию. Я с 2006 года была сторонницей широкой коалиции, считая, что «Нашей Украине», которая всегда гордилась демократическими традициями, нужно отдать гуманитарную сферу, идеологию, а команде Януковича, который только-только стал учиться демократичности, нужно было позволить заниматься экономическим реформированием. Союз демократии и экономики был бы полезен государству. Этого не получилось. И какая перспектива открывается перед нами сейчас? Янукович и Тимошенко – это диктатура. Это временное торжество бизнес-кланов, представители которых скоро начнут грызть и уничтожать друг друга, как пауки в банке.

– Почему до сих пор не объявили создание нового большинства, все уже заждались? – поинтересовались мы у Инны Германовны.

– Юлия Тимошенко не хочет формализовать большинство, она только хочет совместно провести Конституцию. Поэтому пока попридержали официальное объявление, – объяснила она.

А вот еще стояла парочка депутатов, представляющих себя как настоящих слуг народа и врагов олигархов. Коммунисты. Любопытно, случалось ли после 1991 года хоть раз, что они были настолько чужими на политическом празднике жизни? Все политики хотят в мега-коалицию, все говорят, что коалиция возможна, если там не будет коммунистов. Двадцать семь человек фракции КПУ – это спасительный фиговый листок, который позволит сказать мегаколициантам, что да, новосозданное большинство демократическое и у нас даже есть компартийная оппозиция. КПУ, вот та сила, которая мешает продвижению Украины в светлое будущее. В случае создания коалиции, они становятся единственными общефракционными представителями оппозиции. Бедняги, как же они теперь зарабатывать будут? Ведь теперь их голоса никому не понадобятся. Интересно, что когда-то покойная национал-демократка, народный депутат Слава Стецько готова была вступать в союз с фракцией Компартии в борьбе против Президента Кучмы. Забавно, если сегодня фракция Компартии объединится с группой Вячеслава Кириленко и Юрия Костенко в группе против союза Тимошенко–Януковича. Интересно, что они сами об этом думают.

Петр Симоненко, лидер коммунистов, давал комментарий о том, что эта коварная мега-коалиция создавалась в Америке.

– Петр Николаевич, помилуйте, какая Америка? – возмутились мы, –ведь в Россию летали переговорщики обеих фракций, ведь там документы парафировались. Ведь Медведчук, который ко всему этому руку приложил, - кум Путина...

– А кто политтехнологи в этих силах, не американцы? – возразил мне лидер коммунистов.

– Политтехнологи в данной ситуации ни при чем, их дело маленькое – гвоздику за ухом Януковича поправлять. А как вы, москвофил, объясните, почему стратегические решения украинских лидеров сейчас одобряются Кремлем?

– Какой Кремль? А где эти капиталисты – БЮТ и Партия регионов – свои средства хранят? Не в оффшорах, не на Кипре, не в Америке? – снова съехал Петр Николаевич.

– Почему вы думаете, что украинские коммунисты – такие почитатели Москвы? – подключился к разговору еще один коммунист Спиридон Килинкаров. – Я в Луганске своим избирателям всегда говорю. Не обольщайтесь, в России народ живет не лучше, чем у нас. Лично я не люблю Путина. Нет, Россия хорошо начала, и реформы у них шли, но потом не смогла перестроиться и скатывается к авторитаризму. И нынешний вероятный союз фракций – тоже угроза авторитаризма. Ведь Юлия Тимошенко просто задушит в объятиях Януковича.

Какой сюрприз! Это ж надо. Живой украинский коммунист говорит, что он не любит Путина. Только запахло изгнанием, как в Компартии появились западники. Да еще из Луганска. Может, и на Майдан с Костенко и Богословской выйдут? Если, конечно, Григоришин и Зюганов не будут возражать.

Кстати, хоть бы какой представитель Президента забрел в парламент. Эпохальные события ведь готовятся… А вот и забрел. Господин Игорь Попов, заместитель главы Секретариата, пришел давать брифинг. Правда, о чем – непонятно. Ну, подтвердил на брифинге коварный план «регионалов» и БЮТ, расписал, как это будет осуществляться, зато не подтвердил, новость о том, что Президент готов подать в отставку и включить таким образом досрочные президентские выборы...

Глаза Гриценко и Матвиенко

Ну где же хоть пара честных глаз?.. Или сравнительно честных. Вот Анатолий Гриценко в бумагах роется.

– Анатолий Степанович, вам по-прежнему, коалиция БЮТ и Партии регионов кажется бульдозеромили вам тоже пообещали какую-то должность в новом правительстве? – спросила я.

– Я уже назвал эту коалицию хунтой, – сказал Гриценко. Если создается коалиция для стабилизации работы парламента, для укрепления правительства – тогда это коалиция. Если хотят переломать через колено Конституцию, украсть у народа право избирать Президента и украсть себе несколько лет для незаконного продления полномочий – тогда это хунта.

– А почему же будущие партнеры медлят, не объявляют? Вроде ж, уже подготовили общественность? – снова поинтересовались мы.

– Сегодня я говорил с десятком депутатов из фракций – вероятных партнеров по будущей коалиции. Никто из них видел этого текста новой Конституции. Это говорит о явной непубличности процесса и подтверждает, что ее авторами были Янукович, Тимошенко и Медведчук.

Уже перед самым выходом из парламента я увидела на экране по парламентскому каналу выступление лидера партии «Собор», члена НУ–НС Анатолия Матвиенко. Он тоже против коалиции БЮТ и Партии регионов. Интересно, почему. Старый конь борозды не портит, нашлась бы ему работа и в этой конфигурации. А может, ему не предложили? А может быть, сам не захотел? И то, и то возможно...

Маша Мищенко

Фото УНИАН