Донецкий губернатор ждет милости от Тимошенко

Выборы стали логическим завершением карьеры донецкого губернатора Вадима Чупруна. Когда после революции новая помаранчевая власть находилась в поисках кандидатуры на должность главы Донецкой облгосадминистрации, рассматривались кандидатуры Виталия Гайдука, Николая Азарова, но в конце концов остановились на Вадиме Чупруне, выходце из этого региона, после Украины в Туркменистане.

Однако неудовлетворение Чупруном у новой власти возникло уже после первых месяцев его пребывания на этом посту. Сначала он неосмотрительно выступил на защиту Бориса Колесникова, заметив, что председателя облсовета почти безосновательно обвинили в сепаратизме (такие обвинения раздавались из уст самого Президента). Ходили слухи, что Ахметов едва не платит зарплату новому губернатору за его невмешательство в дела области. Обвинение в заговоре Чупруна с Ахметовым о разделе власти в регионе прозвучало еще в феврале прошлого года от будущего премьера, народного депутата Юрия Еханурова. На протяжении года, когда заходила речь о вероятном увольнении губернатора, донецкие депутаты заявляли, что “Чупруна мы не отдадим”. Одно слово, Чупрун стал своим в Донецке, какая там борьба с теневой экономикой или реализация программы Ющенко (то есть популяризация нового Президента)? Не нашел он общего языка и с местной прессой. Его временами неудачные высказывания жестко высмеивались в СМИ.

Эксперты прогнозировали, что карьера Чупруна недолговечна. И вот перед выборами правительство выявило “обеспокоенность” социально-экономическими показателями Донбасса. А уже после подсчета голосов на парламентских выборах, после победного марша Партии регионов в Донецке (73%), стало понятно: Чупруна уйдут.

Среди причин неудовлетворения губернатором называют также существенное сокращение налоговых поступлений. Министр финансов Виктор Пинзенык заявил, что при Чупруне сумма налога на прибыль сравнительно с прошлым годом уменьшилась в шесть раз и бюджет недополучил 250 миллионов гривен. “Либо производство валится, либо раньше там липа была, ситуация в области нуждается в серьезном анализе," - заявил 29 марта премьер-министр Юрий Ехануров. Поэтому Чупрун не стал ожидать, когда будут сделаны первые выводы проверки области, и тем более решил не принимать участия в апрельском заседании правительства относительно результатов проверки областей.

Он написал заявление о переходе на другую работу. Мы связались со старым другом Вадима Чупруна, опытным дипломатом, и попросили рассказать, куда тот собрался трудоустраиваться.

- Я не верю, что Вадим получал плату от Ахметова, Вадим - порядочный человек, - сказал чиновник с МИД, который попросил не называть его имя. - Хотя, конечно, руководить областью реально он не мог. - А относительно его трудоустройства он скорее всего ожидает назначения Юлии Тимошенко и надеется, что его отправят обратно к Туркменбаши. Потому что никто лучше него не мог и не сможет поладить с Ниязовим, который и в дальнейшем будет оставаться энергетическим партнером Украины. Не исключено, что там создадут какое-то представительство “Нефтегаза”, которым он мог бы руководить. А пока еще он возвращается в Киев, у него же здесь семья, и будет ожидать формирование правительства. Он в свое время помог Тимошегко получить выгодный контракт, и его связи и сейчас сослужат ей службу.

Маша Мищенко