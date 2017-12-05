В Представительстве ЕС прокомментировали задержание Саакашвили

В Представительстве Европейского Союза в Украине надеются, что следствие по делу экс-председателя Одесской облгосадминистрации, лидера партии "Движение новых сил" Михеила Саакашвили будет соответствовать требованиям действующего украинского законодательства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Представительства ЕС в Украине.

"Мы в курсе того, что происходит сейчас с господином Саакашвили. Мы также внимательно следим за этим случаем и надеемся, что следствие состоится вовремя и согласно всем требованиям закона", - сказали в представительстве.

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"Также призываем органы власти, чтобы не дошло до нарушения основных прав господина Саакашвили", - отметили дипломаты.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в квартире в доме на улице Костельной, где проживает Саакашвили, силовики провели обыски.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская заявила, что сотрудники Генпрокуратуры и Службы безопасности Украины проводили следственные действия в квартире политика.

Из собственных источников УНИАН стало известно, что обыски проводятся в рамках расследования дела о финансировании митингов, организованных партией Саакашвили в Киеве, представителями прежней власти.

Позже силовики задержали Саакашвили и посадили в автомобиль, однако около 100 агрессивно настроенных лиц заблокировали проезд этого авто.

Как сообщили в СБУ, Саакашвили задержан в рамках уголовного производства о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности.