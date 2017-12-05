На Костельной в Киеве сторонники Саакашвили разбирают мостовую

На улице Костельной в Киеве сторонники бывшего экс-председателя Одесской облгосадминистрации, лидера партии "Движение новых сил" Михеила Саакашвили разбирают мостовую.

Как передает корреспондент УНИАН, это происходит за кордоном Национальной гвардии, со стороны Европейской площади.

Также сторонники Саакашвили складывают шины, ветви деревьев и мусорный бак, таким образом перекрывая движение.

Читайте такжеСторонники Саакашвили возводят баррикады в центре Киева: в ход идут урны и ветви деревьев

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в квартире в доме на улице Костельной, где проживает Саакашвили, силовики провели обыски.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская заявила, что сотрудники Генпрокуратура и Службы безопасности Украины проводили следственные действия в квартире политика.

Из собственных источников УНИАН стало известно, что обыски проводятся в рамках расследования дела о финансировании митингов, организованных партией Саакашвили в Киеве, представителями прежней власти.

Позже силовики задержали Саакашвили и посадили в автомобиль, однако около 100 агрессивно настроенных лиц заблокировали проезд этого авто.

Как сообщили в СБУ, Саакашвили задержан в рамках уголовного производства по содействию участникам преступных организаций и сокрытию их преступной деятельности.