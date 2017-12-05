Перерыв в ВР был объявлен из-за ситуации с Саакашвили - депутат

Перерыв в заседании Верховной Рады был объявлен в связи с событиями, происходящими сегодня вокруг экс-председателя Одесской облгосадминистрации, лидера партии "Движение новых сил" Михеила Саакашвили.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сказал народный депутат от "Батькивщины" Алексей Рябчин.

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"Перерыв был объявлен в связи с теми событиями, которые произошли и сейчас происходят с Михеилом Саакашвили", - сказал депутат.

По словам Рябчина, сейчас лидеры фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко и фракции "Самопомич" Олег Березюк, а также другие лидеры фракций обсуждают, что необходимо сделать для того, чтобы не допустить "возврата нас к тирании Януковича".

Как сообщал УНИАН, председатель ВР Андрей Парубий объявил 30-минутный перерыв в работе парламента по требованию фракций «Самопомич» и «Батькивщина».