Что будет, если Тимошенко сольется с Януковичем
Нужно хоть раз прислушаться к тому, что говорит Ахметов. У него такая особенность – всегда говорить правду. Так вот он ни разу не сказал, что хочет объединения с БЮТ...
Нужно хоть раз прислушаться к тому, что говорит Ахметов. У него такая особенность – всегда говорить правду. Так вот он ни разу не сказал, что хочет объединения с БЮТ...
В СМИ муссируется информация о том, что ПР и БЮТ все-таки договорились о создании широкой коалиции. Какая на самом деле вероятность создания этого союза? Несет ли он угрозу свободам – слова, демократии? Возможен ли экономический рост, если остановится политическое развитие? Будут ли общественные протесты? Об этом мы спросили у политиков и экспертов.
Борис Колесников, ПР: ГОВОРИТЬ О ТАКОЙ КОАЛИЦИИ НЕТ НИКАКИХ ПРЕДПОСЫЛОК
ГОВОРИТЬ О ТАКОЙ КОАЛИЦИИ НЕТ НИКАКИХ ПРЕДПОСЫЛОК
Об этом уже говорят два года. И что? Что-то изменилось? Сейчас говорить о такой коалиции нет никаких предпосылок.
Вот так постоянно – кто-то запустит какой-то бред, а я вынужден комментировать.
Тарас Чорновил, ПР: ДАЖЕ ЕСЛИ ОНИ НАЧНУТ ЧТО-ТО ОБЪЯВЛЯТЬ, ВСЕ РАВНО НИЧЕГО НЕ ВЫЙДЕТ
ДАЖЕ ЕСЛИ ОНИ НАЧНУТ ЧТО-ТО ОБЪЯВЛЯТЬ, ВСЕ РАВНО НИЧЕГО НЕ ВЫЙДЕТ
Ну, не верю я в это объединение, что-то не получается. Даже если они начнут что-то объявлять, все равно ничего не выйдет, потому что там столько внутренних рычагов, невосприятия, предчувствия, что кинут.
Я не могу это аргументировать, но у меня полное неверие, что может что-то быть.
Выступает ли кто-то против, кроме Бойко и Левочкина? Думаю, что против в виде личной мести может выступить часть луганской группы – за Тихонова.
Но думаю, проблема будет не в них, а в том, что сам Ахметов для себя не до конца определился, хочет ли он втягиваться в такую коалицию.
Мы комментируем все, что говорят разные политики, но нужно хоть раз прислушаться к тому, что говорит Ахметов. Кстати, у него такая особенность – всегда говорить правду. Так вот он ни разу не сказал, что хочет объединения. Он только говорил, что хочет нормального политического и экономического климата в стране, и нужно дать возможность правительству преодолеть этот кризис, а дальше как будет, так будет.
Не думаю, что его задача в прямом подталкивании к созданию этой коалиции.
Да и кто сегодня говорит о коалициях? Те, кто больше всего ее не хочет.
Поверьте, что нет там ничего серьезного. О чем-то договариваются, но дойти до объединения могут только в том случае, если договорятся четко о проведении выборов в парламенте. А это – изменения в Конституцию.
И опять же – предчувствие, что кинут, изменение Конституции, которое уж точно не пропустит Ющенко. Ведь с октября 2005 года, помнится, все изменения в Конституцию, касающиеся государственного строя Украины, а именно это ПР и БЮТ хотят сделать, – обязательно утверждаются на референдуме. То есть реализовать это так просто не удастся. А еще, повторюсь, в предчувствии, что кинут...
С другой стороны, выходить на арену таким объединением – открыть дорогу Яценюку, Тигипко, Богатыревой – кому угодно. Они тогда окажутся успешнее Тимошенко и Януковича вместе взятых.
Колесников за или против? Поймите, Колесников имел тесные отношения с Балогой. А Балогу трудно назвать сторонником такого формата коалиции. Разве назло Ющенко поддержать Тимошенко, но это вряд ли сработало бы.
Анатолий Гальчинский, главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений: ТАКОЙ АЛЬЯНС БУДЕТ ВОЗВРАЩАТЬ НАС В ПЕРИОД КУЧМЫ
ТАКОЙ АЛЬЯНС БУДЕТ ВОЗВРАЩАТЬ НАС В ПЕРИОД КУЧМЫ
Я с вами на сто процентов согласен, что от такого союза будет свертывание демократии, однобокость, возврат к административной системе и так далее. А если политическое развитие остановится, это будет тормозить и экономическое развитие, экономические реформы.
Вот посмотрите, в России тоже реформы не идут, воспроизводится административная система. Для меня это однозначно.
Смогут ли Азаров и Акимова усилить Тимошенко в экономике? Что касается либеральных реформ, у меня больших симпатий по своей экономической идеологии не вызывает ни одно из этих лиц. Я сторонник противоположного. Я сторонник завершения рыночных преобразований, либерализации экономических отношений.
Боюсь, что такой альянс будет воспроизводить структуры, которые будут возвращать нас назад, имею в виду период Кучмы.
Владимир Лановий, экономист: НЕХВАТКА ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОНКУРЕНЦИИ БУДЕТ ОСЛАБЛЯТЬ МОТИВАЦИЮ ДЛЯ ВЫРАБОТКИ СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СТРАТЕГИЙ
НЕХВАТКА ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОНКУРЕНЦИИ БУДЕТ ОСЛАБЛЯТЬ МОТИВАЦИЮ ДЛЯ ВЫРАБОТКИ СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СТРАТЕГИЙ
Можно констатировать, что при такой политической чехарде, противостояниях, которые сегодня происходят в Украине, все забыли о необходимости реформ, об институционном развитии рынков в Украине.
Насколько новая политическая структура сможет выйти на серьезный экономический темп роста, очень тяжело говорить. Конечно, можно использовать такую политическую силу, чтобы поставить серьезные задачи для развития общества и экономики. Но можно их использовать для обогащения отдельных финансовых олигархических сил, которые диктуют условия и цели правительствам и политическим партиям. Что будет доминировать? Трудно сказать.
Но серьезные замечания, опасения есть – нехватка политической конкуренции будет ослаблять внутреннюю мотивацию в партиях для выработки современных экономических стратегий.
Дмитрий Выдрин, политолог, заместитель секретаря СНБО: ЕСЛИ ТАКОЙ ЗАГОВОР ПРОИЗОЙДЕТ, ТО СО СТОРОНЫ МОЛОДЕЖИ БУДУТ БЕСПОРЯДКИ
ЕСЛИ ТАКОЙ ЗАГОВОР ПРОИЗОЙДЕТ, ТО СО СТОРОНЫ МОЛОДЕЖИ БУДУТ БЕСПОРЯДКИ
Такой союз имеет шанс не более 10%. Почему? Во-первых, потому что он имеет большие психологические ограничения. Есть большое недоверие Тимошенко к Януковичу и еще большее недоверие Януковича к Тимошенко.
Юлия Владимировна – прекрасный политик, прекрасная женщина, но эта прекрасная женщина практически никогда не выполняет своих обещаний – перед избирателями, перед партнерами. Особенно перед партнерами.
Во-вторых, у них большие политические разногласия. «Регионы» – это фактически консервативная партия, а БЮТ – это популистская левая партия. То есть они ничего не имеют общего, они не имеют общей площадки для создания общей программы, общих стратегий.
В-третьих, они имеют разную геополитическую ситуацию. Поэтому мне трудно представить, на чем может быть построен этот «союз» в кавычках.
Почему говорю в кавычках... Даже если этот «союз» будет, то он будет не долгим, он мог бы просуществовать считанные недели, в крайнем случае – месяцы.
Вы спрашиваете об угрозах. Угрозы несет любой заговор, а это как раз заговор двух политических сил. Это заговор, потому что сама технология договоренностей очень непрозрачна, нетранспарентна, закрыта. Переговоры происходят только ночью, где-то в лесу. Весь этот антураж дает нам ощущение того, что речь идет о каком-то заговоре. Где обязательно будут нарушены права людей: свобода слова, свобода мнения, действия. Потому что если бы подразумевались какие-то добрые намерения, то к чему бы такая византийщина? И эта византийщина нам откровенно намекает, что речь идет не о расширении прав людей, а их сужении.
Как будет реагировать общество? Будет острая реакция, прежде всего со стороны молодежи. Есть социология, и она говорит, что около 80% людей хотят, чтобы Президент избирался всенародно. Это общая цифра. И 90% молодежи хочет, чтобы Президент избирался всенародно.
Потому, думаю, если такой заговор состоится, то со стороны молодежи будут беспорядки, тем более, если эти беспорядки возглавит какой-нибудь молодой политик.
Опрашивала Ксеня Лесив