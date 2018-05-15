Что будет, если Тимошенко сольется с Януковичем

Нужно хоть раз прислушаться к тому, что говорит Ахметов. У него такая особенность – всегда говорить правду. Так вот он ни разу не сказал, что хочет объединения с БЮТ...

В СМИ муссируется информация о том, что ПР и БЮТ все-таки договорились о создании широкой коалиции. Какая на самом деле вероятность создания этого союза? Несет ли он угрозу свободам – слова, демократии? Возможен ли экономический рост, если остановится политическое развитие? Будут ли общественные протесты? Об этом мы спросили у политиков и экспертов.

Борис Колесников, ПР: ГОВОРИТЬ О ТАКОЙ КОАЛИЦИИ НЕТ НИКАКИХ ПРЕДПОСЫЛОК

Об этом уже говорят два года. И что? Что-то изменилось? Сейчас говорить о такой коалиции нет никаких предпосылок.

Вот так постоянно – кто-то запустит какой-то бред, а я вынужден комментировать.

Тарас Чорновил, ПР: ДАЖЕ ЕСЛИ ОНИ НАЧНУТ ЧТО-ТО ОБЪЯВЛЯТЬ, ВСЕ РАВНО НИЧЕГО НЕ ВЫЙДЕТ

Ну, не верю я в это объединение, что-то не получается. Даже если они начнут что-то объявлять, все равно ничего не выйдет, потому что там столько внутренних рычагов, невосприятия, предчувствия, что кинут.

Я не могу это аргументировать, но у меня полное неверие, что может что-то быть.

Выступает ли кто-то против, кроме Бойко и Левочкина? Думаю, что против в виде личной мести может выступить часть луганской группы – за Тихонова.

Но думаю, проблема будет не в них, а в том, что сам Ахметов для себя не до конца определился, хочет ли он втягиваться в такую коалицию.

Мы комментируем все, что говорят разные политики, но нужно хоть раз прислушаться к тому, что говорит Ахметов. Кстати, у него такая особенность – всегда говорить правду. Так вот он ни разу не сказал, что хочет объединения. Он только говорил, что хочет нормального политического и экономического климата в стране, и нужно дать возможность правительству преодолеть этот кризис, а дальше как будет, так будет.

Не думаю, что его задача в прямом подталкивании к созданию этой коалиции.

Да и кто сегодня говорит о коалициях? Те, кто больше всего ее не хочет.

Поверьте, что нет там ничего серьезного. О чем-то договариваются, но дойти до объединения могут только в том случае, если договорятся четко о проведении выборов в парламенте. А это – изменения в Конституцию.

И опять же – предчувствие, что кинут, изменение Конституции, которое уж точно не пропустит Ющенко. Ведь с октября 2005 года, помнится, все изменения в Конституцию, касающиеся государственного строя Украины, а именно это ПР и БЮТ хотят сделать, – обязательно утверждаются на референдуме. То есть реализовать это так просто не удастся. А еще, повторюсь, в предчувствии, что кинут...

С другой стороны, выходить на арену таким объединением – открыть дорогу Яценюку, Тигипко, Богатыревой – кому угодно. Они тогда окажутся успешнее Тимошенко и Януковича вместе взятых.

Колесников за или против? Поймите, Колесников имел тесные отношения с Балогой. А Балогу трудно назвать сторонником такого формата коалиции. Разве назло Ющенко поддержать Тимошенко, но это вряд ли сработало бы.

Анатолий Гальчинский, главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений: ТАКОЙ АЛЬЯНС БУДЕТ ВОЗВРАЩАТЬ НАС В ПЕРИОД КУЧМЫ

Я с вами на сто процентов согласен, что от такого союза будет свертывание демократии, однобокость, возврат к административной системе и так далее. А если политическое развитие остановится, это будет тормозить и экономическое развитие, экономические реформы.

Вот посмотрите, в России тоже реформы не идут, воспроизводится административная система. Для меня это однозначно.

Смогут ли Азаров и Акимова усилить Тимошенко в экономике? Что касается либеральных реформ, у меня больших симпатий по своей экономической идеологии не вызывает ни одно из этих лиц. Я сторонник противоположного. Я сторонник завершения рыночных преобразований, либерализации экономических отношений.

Боюсь, что такой альянс будет воспроизводить структуры, которые будут возвращать нас назад, имею в виду период Кучмы.

Владимир Лановий, экономист: НЕХВАТКА ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОНКУРЕНЦИИ БУДЕТ ОСЛАБЛЯТЬ МОТИВАЦИЮ ДЛЯ ВЫРАБОТКИ СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СТРАТЕГИЙ

Можно констатировать, что при такой политической чехарде, противостояниях, которые сегодня происходят в Украине, все забыли о необходимости реформ, об институционном развитии рынков в Украине.

Насколько новая политическая структура сможет выйти на серьезный экономический темп роста, очень тяжело говорить. Конечно, можно использовать такую политическую силу, чтобы поставить серьезные задачи для развития общества и экономики. Но можно их использовать для обогащения отдельных финансовых олигархических сил, которые диктуют условия и цели правительствам и политическим партиям. Что будет доминировать? Трудно сказать.

Но серьезные замечания, опасения есть – нехватка политической конкуренции будет ослаблять внутреннюю мотивацию в партиях для выработки современных экономических стратегий.

Дмитрий Выдрин, политолог, заместитель секретаря СНБО: ЕСЛИ ТАКОЙ ЗАГОВОР ПРОИЗОЙДЕТ, ТО СО СТОРОНЫ МОЛОДЕЖИ БУДУТ БЕСПОРЯДКИ

Такой союз имеет шанс не более 10%. Почему? Во-первых, потому что он имеет большие психологические ограничения. Есть большое недоверие Тимошенко к Януковичу и еще большее недоверие Януковича к Тимошенко.

Юлия Владимировна – прекрасный политик, прекрасная женщина, но эта прекрасная женщина практически никогда не выполняет своих обещаний – перед избирателями, перед партнерами. Особенно перед партнерами.

Во-вторых, у них большие политические разногласия. «Регионы» – это фактически консервативная партия, а БЮТ – это популистская левая партия. То есть они ничего не имеют общего, они не имеют общей площадки для создания общей программы, общих стратегий.

В-третьих, они имеют разную геополитическую ситуацию. Поэтому мне трудно представить, на чем может быть построен этот «союз» в кавычках.

Почему говорю в кавычках... Даже если этот «союз» будет, то он будет не долгим, он мог бы просуществовать считанные недели, в крайнем случае – месяцы.

Вы спрашиваете об угрозах. Угрозы несет любой заговор, а это как раз заговор двух политических сил. Это заговор, потому что сама технология договоренностей очень непрозрачна, нетранспарентна, закрыта. Переговоры происходят только ночью, где-то в лесу. Весь этот антураж дает нам ощущение того, что речь идет о каком-то заговоре. Где обязательно будут нарушены права людей: свобода слова, свобода мнения, действия. Потому что если бы подразумевались какие-то добрые намерения, то к чему бы такая византийщина? И эта византийщина нам откровенно намекает, что речь идет не о расширении прав людей, а их сужении.

Как будет реагировать общество? Будет острая реакция, прежде всего со стороны молодежи. Есть социология, и она говорит, что около 80% людей хотят, чтобы Президент избирался всенародно. Это общая цифра. И 90% молодежи хочет, чтобы Президент избирался всенародно.

Потому, думаю, если такой заговор состоится, то со стороны молодежи будут беспорядки, тем более, если эти беспорядки возглавит какой-нибудь молодой политик.

Опрашивала Ксеня Лесив