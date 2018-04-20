Украинский интерес. Матрица для Донбасса, ориентиры Климкина и дела церковные

Продолжение путей урегулирования на Донбассе перешел в формат публичного обмена мнения между участниками обсуждения. Курт Волкер задекларировал готовность поднимать вопрос Крыма, отметил согласование переговорных позиций с украинской властью, негативный тренд в переговорах с Россией, от руководства которой зависит урегулирование конфликта на Донбассе, признав, что отношения между Вашингтоном и Москвой сегодня – худшие со времен холодной войны. Как выясняют американские СМИ, команда Трампа пыталась найти общий язык с Путиным, но эта попытка оказалась по разным причинам оказалась непродолжительной и малоэффективной.

Владислав Сурков опроверг слова Волкера о намерениях провести встречу для обсуждения перспектив урегулирования на Донбассе и призвал не обсуждать проект резолюции СБ ООН о миротворцах на востоке Украины, предложенный Россией, а принимать его. Сергей Лавров подчеркнул, что вопрос использования «голубых касок» Киев должен согласовать с Донецком и Луганском, что в контексте последних событий на оккупированных территориях выглядит форменной издевкой

Заместитель главы президентской администрации Константин Елисеев подчеркнул, что план Волкера согласован с Украиной, Германией и Францией, выразив уверенность, что Россия боится введения миротворцев на Донбасс, поскольку утратит при таком сценарии рычаги воздействия на ситуацию. Елисеев выразил надежду на принятие закона о реинтеграции Донбасса, в котором, как известно, Россию предлагают признать агрессором. Отрадно, что в «нейтральном» Минске участники ТКГ договорилась об обмене пленными, там же на следующий день прошел саммит ОДКБ.

Тем временем во Львове в ходе возрожденного при активном участии «Самопомощи» Львовского форума безопасности случился конфуз. Участникам форума организаторы продемонстрировали карту с надписями «Донецкая и Луганская народные республики», чем возмутился глава местной ОГА Олег Синютка. СБУ открыла криминальное производство по статье «Сепаратизм», что вряд ли способствует увеличению вклада организаторов форума в безопасность страны.

Павел Климкин после посещения Израиля публично обозначил украинские внешнеполитические амбиции. Он подчеркнул, что место нашей страны в Европе более весомое, чем многие считают, отметил, что Россия Украину потеряла, и выразил надежду на нормализацию отношений с Польшей и Венгрией. Из Варшавы и Будапешта сегодня осуществляется меньше информационных ударов, чем раньше, но говорить о восстановлении взаимопонимания и доверия пока рано.

Владимир Гройсман во главе правительственной делегации побывал в Грузии, итогом переговоров стало заявленное Киевом и Тбилиси стремление довести товарооборот между странами до 1 миллиарда долларов в год. Очевидно, что речь пойдет и о реанимации ГУАМ, и о черноморском сотрудничестве. Неизвестно, обсуждалась ли на официальном уровне судьба Михеила Саакашвили, но ему продлили на три месяца пребывание в Украине.

Глава представительства ЕК в Украине Хьюг Мингарелли признал, что осуществленные за четыре последних года реформы в нашей стране являются беспрецедентными. Следуя принципу «За большее – больше», он призвал напоминать власти о необходимости создания антикоррупционного суда, не допустить отката в деле борьбы с коррупцией. ЕК отказала Украине в выделении третьего транша макрофинансовой помощи в 600 миллионов евро, но готовится объявить о новой программе финансовой помощи во время визита Владимира Гройсмана в Брюссель на следующей неделе.

Россия продолжает асимметричное воздействие на Украину, на этот раз – посредством церкви, которая за поребриком лишь формальное отделена от государства. Архиерейский собор РПЦ обозначил автономию УПЦ (МП), которая на самом деле оказалась усилением диктата Москвы, заодно попытавшись дискредитировать лидера УПЦ (КП) митрополита Филарета. Похоже, единственное средство противодействия козням «третьего Рима» - активизация действий по созданию поместной православной церкви.

Евгений Магда