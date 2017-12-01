Спикер Минобороны по вопросам АТО Лысенко переходит на работу в Генпрокуратуру

Киев. 1 декабря. УНИАН. Спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко стал пресс-секретарем Генпрокуратуры. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Читайте такжеВ Минобороны прокомментировали переворот в "ЛНР"«Недавно генеральный прокурор Юрий Луценко предложил мне перейти на второй, внутренний и не менее важный фронт - отстаивать Закон и Справедливость в борьбе с преступностью, коррупцией и другими проявлениями беззакония в качестве спикера Генпрокуратуры. Я согласился, поэтому сообщаю о завершении нескольколетнего пути в статусе спикера по вопросам АТО», - заявил он.

Кроме того, Лысенко отметил, что находился на этой должности с 2014 года и прилагал все усилия для становления и развития системы информирования об агрессии России и военных действиях на востоке Украины.