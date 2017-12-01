В Европе есть усталость от усилий по прекращению российской агрессии - Климпуш-Цинцадзе

В Европе есть усталость от усилий по прекращению российской агрессии. Об этом в эксклюзивном интервью "5 канала" сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

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"Я убеждена, что усталость является, прежде всего, от определенной такой немощи за те усилия, которые на протяжении этих лет делал Европейский Союз, в частности, относительно противодействия российской агрессии против Украины, ну, по их мнению. Это мы знаем, что мы имеем меньше потерь, мы помним Дебальцево, как это было страшно, в каких количествах гибли наши ребята, и если нам удается хотя бы одну человеческую жизнь сохранить, то мы от этого счастливы", – сказала она.

"А для европейцев все больше в некоторых странах, некоторые отдельные политические силы активно раздувают вопрос тех финансовых потерь, которые они имеют в связи с тем, что санкции продолжаются, но они ничего не дают. Как на меня, то есть такая определенная, знаете, манипуляция, потому что уставать нужно было бы от России", – отметила Климпуш-Цинцадзе.