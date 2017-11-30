Миграционная служба продлила Саакашвили срок пребывания в Украине на три месяца

Государственная миграционная служба Украины на три месяца продлила срок пребывания в Украине бывшему председателю Одесской ОГА, лидеру партии "Движение новых сил" Михеилу Саакашвили. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Очень вежливые сотрудницы Миграционной службы выдали мне справку о продлении срока законного пребывания в Украине еще на три месяца, при этом даже любезно угостили чаем", - написал он.

В то же время Саакашвили считает, что "остается угроза".

"СБУ получило решение на обыск моей квартиры и служебных помещений по делу о государственном перевороте. Слежка за мной и моими ближайшими соратниками в последние дни, на глаз, удвоилось, и о распоряжении Порошенко я вчера уже рассказал», - отметил Саакашвили.

Как сообщал УНИАН, в конце июля президент Петр Порошенко подписал указ о прекращении Саакашвили гражданства Украины. По данным члена коллегии МВД Антона Геращенко, Саакашвили лишили гражданства, поскольку он предоставил недостоверные данные, в частности, его судимости в Грузии.

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Вскоре после этого экс-президент Грузии выехал из Украины.

5 сентября заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов сообщил, что Грузия обратилась к Украине с запросом о розыске, заключении под стражу и экстрадиции Саакашвили.

10 сентября Саакашвили удалось пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска «Шегини».

3 октября генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что после возвращения Саакашвили нелегально на украинскую территорию правоохранители начали экстрадиционную проверку.

24 октября Луценко заявил, что Саакашвили можно депортировать, поскольку нет никаких обстоятельств, которые бы делали невозможным эти процессуальные действия.

7 ноября Саакашвили получил от миграционной службы документ, подтверждающий легальность его пребывания в Украине.

29 ноября экс-президент Грузии заявил, что Порошенко распорядился арестовать его.