Саакашвили заметили с замглавреда "Страны" Крюковой в киевском ресторане (фото)

Экс-президента Грузии, бывшего главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили заметили в одном из киевских ресторанов в компании неизвестной женщины. Об этом на своей странице в Facebook сообщил блогер Всеволод Филимоненко.

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"Прямо сейчас Михеил Саакашвили в ресторане "Гиви Рубинштейн" напротив Печерской прокуратуры", - пишет он и публикует фото, сделанные, по его словам, 29 ноября.

В свою очередь, блогер Мирослав Олешко пишет, что на фото - замглавреда издания "Страна" Светлана Крюкова.

Позже появилась реакция и самой Крюковой. "Таинственная незнакомка на фото в ресторане напротив Саакашвили, о чем весь день пишут порохоботы, это - я", - говорится в ее сообщении в Facebook.

Ранее Саакашвили заявил, что президент Украны Петро Порошенко дал распоряжение арестовать его.