Волкер рассказал, что работает спецпредставителем США по Украине бесплатно

Спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер работает на этой должности бесплатно. Об этом он рассказал в интервью изданию Politico, передает Украинская правда.

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"Меня попросили взять на себя эти переговоры по Украине в то время, когда не было помощника госсекретаря. Тогда было много шума от французов, немцев, украинцев, и россиян, чтобы кто-то от Соединенных Штатов сделал это. И я рад сделать это. Я делаю это на добровольной основе, поэтому я не получаю денег от налогоплательщиков на этой должности", - рассказал Уолкер.

Как сообщал УНИАН, Волкер назвал последнюю встречу с Сурковым "шагом назад" в вопросе миротворческой миссии на Донбассе.