Плотницкого вернут в оккупированный Луганск для работы над "Минском" - СМИ

Игорь Плотницкий, который по словам боевиков заявил об отставке, вернется в ОРЛО для работы над Минскими договоренностями. Об этом сообщает "Новая газета" со ссылкой на источники.

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Они отмечают, что у нового главаря боевиков ОРЛО Леонида Пасечника нет никаких вопросов к предшественнику. Во время конфликта между Плотницким и Корнетом, Пасечник сохранял нейтралитет.

Издание пишет, что новое "руководство" не будет отказываться от Минских соглашений, в том числе и от обмена пленными с Украиной, который активно готовился с конца прошлой недели.

Как известно, накануне отстраненный от должности "министр внутренних дел ЛНР" Игорь Корнет отказался повиноваться покинуть свой пост и опубликовал видеообращение, в котором заявил, что некоторые высокопоставленные деятели "ЛНР", включая Тейцман и Шуркаеву — это агентура украинских спецслужб.

Вечером 21 ноября в оккупированный Луганск вошла колонна из десятков военных автомобилей из Донецка.

Москва пока официально не комментирует происходящее в Луганске.

Хотя российское издание РБК, ссылаясь на источник в окружении идеолога создания проекта "Новороссия" Владислава Суркова, писало, что в конфликте между Плотницким и Корнетом Кремль выбрал сторону последнего.

Ранее сообщалось, что 23 ноября боевики в оккупированном Луганске усилили охрану здания бывшей Луганской облгосадминистрации, где находится их главарь Игорь Плотницкий.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в целях безопасности ограничила патрулирование в Луганске 21-22 ноября, но фиксировала наличие вооруженных людей на улицах оккупированного города.

СММ также отметила, что с полудня 21 и к вечеру 22 ноября в гостиницах, где проживают наблюдатели, не работало телевидение и радио.

24 ноября боевики сообщили, что главарь ОРЛО Игорь Плотницкий заявил об отставке по состоянию здоровья.