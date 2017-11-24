Партнерство Украины и НАТО является надежным и прочным – генсек Столтенберг

Партнерство Украины и НАТО является надежным и прочным.

Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил сегодня в Брюсселе на встрече с президентом Украины Петром Порошенко, сообщает пресс-служба главы государства.

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«Генеральный секретарь НАТО подчеркнул, что Североатлантический альянс остается вместе с Украиной и наше партнерство является надежным и прочным», - говорится в сообщении.

В свою очередь президент выразил благодарность НАТО за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и помощь в противодействии российской агрессии.

Глава государства отметил, что Украина продолжает реализовывать определенный на законодательном уровне курс евроатлантической интеграции и последовательно реформировать сектор безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО.

Также на встрече «была подтверждена заинтересованность украинской стороны в дальнейшем углублении сотрудничества с НАТО путем эффективного выполнения соответствующих годовых национальных программ и использования Комплексного пакета помощи НАТО для Украины», - отметили в пресс-службе.

Порошенко поблагодарил Столтенберга за четкую позицию по сохранению открытых дверей Альянса для стран, которые отвечают необходимым требованиям.