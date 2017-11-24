Крымские коллаборанты без проблем получают украинские загранпаспорта – представитель президента в АРК

Постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин заявляет, что крымские коллаборационисты без проблем получают украинские биометрические заграничные паспорта из-за неопределенности термина «коллаборационизм».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам на брифинге.

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«Это комплексная проблема. К сожалению, у нас до сих пор не отработана единая правовая политика в отношении крымчан. Непонятно, где предел коллаборационизма. Например, есть доцент университета в Симферополе. Она не занимает админдолжность, а работает, потому что работала в вузе до оккупации. Так является ли она коллаборационистом? Или человек является членом партии «Единая Россия», или другой российской партии, и занимает управленческую должность низового уровня. Является ли он коллаборационистом, можно ли его привлечь за государственную измену? У нас нет единой правовой позиции, а есть только точечная реакция, и кого-то привлекают к ответственности, а системы мы пока не видим», - сказал Бабин.

Также он отметил, что усложняет процесс выявления коллаборационистов и то, что полиция АРК территориально сейчас находится в Одессе, а СБУ - в Херсоне.