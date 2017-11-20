Инстинкты, рефлексы и фобии Москвы за 100 лет совершенно не изменились – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко в день 100-летия принятия Третьего Универсала Центральной рады, провозгласившего Украинскую Народную Республику, призвал украинские политические силы к единству.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления в Днепре на церемонии памяти погибших Героев Революции достоинства и бойцов АТО.

«В дни 100-летия Украинской Народной Республики я хотел бы еще раз подчеркнуть и призвать все политические силы к единству во имя Украины», - заявил президент.

«Мы с вами прожили четыре очень тяжелых года, прошло целых 100 лет (со времени подписания Третьего Универсала Центральной рады - УНИАН), а хочу напомнить, что России не хватило времени, чтобы смириться с существованием независимого Украинского государства. Инстинкты, рефлексы и фобии Москвы остаются за эти 100 лет абсолютно неизменными», - сказал Порошенко.

И теперь уже очевидно, сказал он, что спецоперация Кремля по срыву подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом также была частью «гибридной войны» против Украины.

Как известно, Третий Универсал Центральной Рады - государственно-правовой акт, провозгласивший УНР, был принят 7 (20) ноября 1917 года в Киеве.