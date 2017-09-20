Порошенко на Генассамблее ООН призвал мировое сообщество признать Голодомор актом геноцида украинцев

Президент Украины Петр Порошенко призвал государства-члены ООН принять решение о признании Голодомора актом геноцида украинского народа. Об этом Порошенко заявил во время выступления на общих дебатах 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН сегодня в Нью-Йорке.

Он отметил, что Организация Объединенных Наций всегда играла ведущую роль в обеспечении того, чтобы преступления никогда не могли повториться.

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«72-я сессия Генеральной ассамблеи совпадает с 85-й годовщиной одного из самого смертоносного преступления ХХ века - Голодомора. Это был искусственный голод в Украине в 1932-1933 годах, организованный тоталитарным режимом Сталина, который привел к гибели от 7 до 10 миллионов украинцев», - заявил он.

Порошенко добавил, что доктор Рафаэль Лемкин, автор Конвенции о предотвращении и наказании преступления геноцида, принятой Генеральной ассамблеей ООН в 1948 году, назвал уничтожение украинской нации "классическим примером геноцида».

«Я призываю государства-члены ООН принять свое историческое решение о признании Голодомора актом геноцида», - заявил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, Порошенко также призвал генсека ООН отправить на Донбасс миссию для оценки безопасности размещения миротворцев.