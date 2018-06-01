Украинский интерес. Обнадеживающие визиты, уловки Путина и центральноевропейские тревоги

Подготовка к саммиту «Восточного партнерства», который пройдет в последнюю пятницу осени, завершается. В Киеве побывал еврокомиссар Йоханнес Хан, который отметил прогресс Украины в деле выполнения Соглашения об ассоциации и подчеркнул заинтересованность ЕС в продолжении реформ. Европейский Союз готов предложить «Восточное партнерство плюс» половине участников «Восточного партнерства», справившихся с домашними заданиями, но постарается не разочаровать и другие постсоветские республики.

Недавно вступивший в должность помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Весс Митчелл провел интенсивные переговоры в Киеве. Тематика уже привычная – перспективы поставок летального оружия (Сенат одобрил выделение 350 миллионов долларов для поддержки обороноспособности Украины в следующем году), продолжение и развитие санкций против России, борьба с коррупцией в Украине.

Украина вместе со своими союзниками одержала дипломатическую победу в ООН. Третий комитет Генеральной Ассамблеи Объединенных Наций принял украинскую резолюцию по ситуации в Крыму и Севастополе. Расклад голосов (71 – за, 25 – против, 77 – воздержались) позволяет предположить, что и Генеральная Ассамблея примет эту резолюцию, продолжив подтверждать таким образом украинскую принадлежность Крыма и осуждать действия России.

РФ на это голосование, как и на встречу Волкера и Суркова в Белграде, отреагировала асимметрично. Путин под телекамеры, с подачи Виктора Медведчука (подчеркивая тем самым его особый статус и наличие механизмов влияния на Кремль) пообещал переговорить с главарями самопровозглашенных республик Донбасса на предмет более конструктивного отношения к обмену пленными. Если учесть, что обмен не осуществляется больше года, то стремление Кремля политически реанимировать Медведчука и взять официально под крыло Захарченко и Плотницкого понятно. Не даром ведь вдогонку Сергей Лавров предложил Украине садиться за стол переговоров с Донецком и Луганском, чтобы добиться от них введения на Донбасс «голубых касок» ООН. К счастью, западные партнеры Украины эту игру Москвы видят в деталях и понимают ее причины, но от этого путь к урегулированию конфликта на Донбассе легче не станет.

Совершенно по-хозяйски Москва обошлась с Беларусью, пытавшейся демонстрировать собственную независимость. Не успел министр иностранных дел РБ Владимир Макей предложить белорусских военных в качестве миротворцев, как пришло сообщение о задержании украинского журналиста Павла Шаройко в Беларуси по обвинению в шпионаже. Беларусь при этом проголосовала против украинской резолюции в Третьем комитете ООН, так что говорить о «нейтралитете» и статусе «контрибутора безопасности» с официальным Минском оснований нет.

Консультационный комитет президентов Польши и Украины в Кракове после 4-часовых переговоров пришел к решению о необходимости снять мораторий на эксгумацию останков поляков на территории Украины. Прогресс, пусть и небольшой, но важный, учитывая, насколько для правящей польской элиты важна эта тема. По обе стороны польско-украинской границы есть понимание, что торпедировать стратегическое партнерство куда легче, чем его восстановить.

Нормализация отношений с Польшей важна для Украины и по причине тревожных тенденций в Центральной Европе. Из Будапешта продолжают звучать заявления, которые сложно назвать дружественными, и тот факт, что они направлены не только против нашей страны, но и Сербии и Румынии, вряд ли служит утешением. Чешский президент Милош Земан в интервью ТАСС заявил, что политическим лидерам ЕС не хватает мужества признать принадлежность Крыма России. Это заявление сделано накануне визита Земана в Москву, во время которого его будет сопровождать большая группа представителей чешского бизнеса.

Евгений Магда