Нардеп прокомментировал обыски в офисах Аднана Кивана

Народный депутат Евгений Дейдей прокомментировал на своей странице в Facebook обыски в офисах бизнесмена-застройщика, владельца компании Kadorr, Аднана Кивана.

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"Первые результаты работы СБУ в Одессе по одному из моих запросов. Логово сирийского афериста Аднана Кивана наконец-то вскрыто! Сотрудники ведомства уже задокументировали финансирование сепаратизма и изъяли 20 млн гривен. Для строительной компании это, конечно, не много. Но это только начало", - написал он.

Нардеп также выразил надежду, что вскоре появятся результаты и других расследований в отношении Кивана.

Напомним, ранее сотрудники СБУ разоблачили факты финансирования экс-депутатом Одесского горсовета совместно с менеджментом строительной компании незаконных боевиков "ДНР" и "ЛНР".