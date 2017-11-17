Стало известно, когда суд рассмотрит админпротокол НАПК на Сытника

Соломенский районный суд Киева 28 ноября рассмотрит протокол об административном правонарушении, составленный НАПК на директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника.

Соответствующая информация размещена на сайте Соломенского районного суда в списке назначенных к рассмотрению судом дел об административных правонарушениях.

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Согласно информации, рассмотрение дела состоится в 10:30 по адресу г. Киев, ул. Полковника Шутова, 1.

Как сообщал УНИАН, 8 ноября НАПКпригласило Сытника прийти 13 ноября и дать объяснения относительно невыполнения требований Нацагентства. По мнению ведомства, он необоснованно отказался предоставить запрашиваемую информацию и документы, что является признаком административного правонарушения.

В тот же день Сытник опроверг информацию о непредоставлении информации НАПК и отметил, что требование НАПК прийти в агентство для дачи объяснений не подлежит исполнению, поскольку противоречит законодательству.

В то же время Сытник сообщил, что 30 октября детективы НАБУ вызвали председателя НАПК Наталью Корчак на допрос в качестве свидетеля в одном из уголовных производств, поэтому, по мнению Сытника, она не могла рассматривать какие-либо вопросы деятельности НАБУ и его работников.

13 ноября в НАПК сообщили, что Сытник ознакомился с протоколом об административном правонарушении, согласно которому он не выполнил требования НАПК и предоставил с нарушением установленного законом срока запрашиваемые в письме НАПК копии документов и информацию, а также предоставил их не в полном объеме.

По версии НАПК, таким образом Сытник совершил административное правонарушение, посягающее на установленный порядок управления.

В НАПК напомнили, что невыполнение требований (предписаний) об устранении нарушений законодательства о предотвращении и противодействии коррупции, непредоставление информации, документов, а также нарушение установленных законодательством сроков их предоставления, предоставление заведомо недостоверной информации либо не в полном объеме влекут за собой наложение штрафа от 100 до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан.