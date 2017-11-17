Кучма: все, что происходит на Донбассе, зависит от Бога и Путина

Экс-президент Украины, представитель Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма заявил об отсутствии точных данных относительно обмена заложниками до конца текущего года. Об этом сообщает Радио Свобода.

«Когда 14 месяцев подряд в Минске обсуждается проблема и ни один обмен не состоялся, это действительно вопрос из вопросов. 14 месяцев – ни одного человека... Все, что происходит на Донбассе, и все перспективы развития событий на Донбассе зависят от Господа Бога и Путина», – сказал Кучма.

Читайте такжеКучма: Россия предлагает сделать новую границу с Украиной

Он также добавил, что Россия намерена сделать на Донбассе замороженный конфликт. «То, что предлагает Россия на линии соприкосновения, - это сделать новую границу с Украиной. И сделать что-то вроде Приднестровья, снова один из замороженных конфликтов, но это будет гораздо хуже, потому что Приднестровье не имеет границы с Россией», – добавил он.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что «сделает все, что зависит от него», чтобы провести обмен пленными с Украиной.

«Я сделаю все, что от меня зависит, переговорю с руководством «Донецкой республики» и «Луганской республики». Надеюсь, что то, что вы предлагаете, будет реализован как можно скорее», - сказал Путин, отвечая на просьбу лидера движения «Украинский выбор» Виктора Медведчука способствовать обмену.

Медведчук попросил Путина «обратиться» к лидеров российских боевиков и провести первый этап обмена по формуле «всех на всех». По его словам, 380 человек могли бы вернуться домой: украинская сторона готова освободить 306 человек, российские боевики - 74 человека.

После просьбы Медведчука Путин провел телефонный разговор с главарями российских боевиков на Донбассе. 16 ноября член гуманитарной подгруппы ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что боевики утверждают, что удерживают 88 из 157 имеющихся в списках Службы безопасности Украины украинских заложников.

Украинская сторона в ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе в Минске неоднократно предлагала обмен заложниками по формуле «313 на 88 человек».