Суд изъял у экс-регионала Сергея Клюева гектар земли в Козине - прокуратура

У бывшего народного депутата от «Партии регионов» Сергея Клюева суд изъял гектар земли в поселке Козин под Киевом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

«Установлено, что решением исполнительного комитета Козинского поселкового совета незаконно передан в собственность гражданину земельный участок для строительства и обслуживания жилого дома площадью почти 1 га, расположенный в пгт. Козин Обуховского района.

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Однако выделение земельного участка произошло с нарушением требований Земельного кодекса Украины, Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине» без принятия соответствующего решения сессией поселкового совета, а исполнительный комитет органа местного самоуправления не имеет права на распоряжение землями от имени территориальной громады. В дальнейшем, указанный земельный участок у гражданина приобрел бывший народный депутат от «Партии регионов» С.Клюев», - говорится в сообщении.

Прокуратурой Киевской области заявлен иск о признании незаконным и отмене решения исполнительного комитета поселкового совета, признании недействительными государственных актов на право собственности на земельный участок и истребовании его из незаконного владения указанного народного депутата.

Суд апелляционной инстанции согласился с доводами прокуратуры, иск удовлетворен в полном объеме и в интересах территориальной громады поселка Козин из незаконного владения истребован земельный участок площадью почти 1 га.

Как сообщал УНИАН, в августе суд наложил арест на имущество Добкина-старшего.