Рада отказалась досрочно прекращать полномочия депутатов Константиновского и Бабак

Верховная Рада не приняла постановление «О досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Вячеслава Константиновского».

Как передает корреспондент УНИАН, народные депутаты за это решение голосовали дважды и каждый раз безрезультатно: 174 "за" и 183 "за" (при минимально необходимых 226 голосах).

Проектом постановления предлагалось прекратить досрочно полномочия Константиновского, избранного в одномандатном избирательном округе № 220, г. Киев, в связи с личным заявлением.

Как сообщал УНИАН 14 июля Константиновский заявлял, что написал заявление об отказе от депутатского мандата.

«Я об этом думал еще последние два года, и сегодня это была последняя точка... То давление, которое сейчас идет в парламенте не на отдельных депутатов, а на парламент в целом... Когда ты там работаешь честно, то это очень тяжелое бремя. Это не касается какого-то отдельного голосования. Это касается, когда ты приходишь на работу, и тебя встречают криками "Позор!" и прочее в прессе, ты чувствуешь, что ты не заслуживаешь. И ты не можешь оправдаться, ты не можешь даже ответить по-мужски иногда, потому что ты депутат... Я жизнь жил без этого мандата, без этого иммунитета. Он мне не нужен... Я не шел ни на какие компромиссы и не получал никаких ресурсов», - сказал Константиновский и сообщил, что будет заниматься бизнесом.

15 февраля 2017 года генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что планирует внести в Верховную Раду представление в отношении народных депутатов Александра Супруненко, Вячеслава Константиновского и Нестора Шуфрича о лишении неприкосновенности из-за неуплаты налогов.

Верховная Рада не приняла постановление «О досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Алены Бабак».

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение депутаты голосовали дважды, но ни разу решение не набрало необходимого количества голосов - 141 и 151 при необходимом минимуме в 226.

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После нерезультативного голосования Бабак обратилась к народным депутатам со словами: «Я думала, что украинцы являются свободными, и женщины в Украине свободны».

Она выразила удивление по поводу того, что народные депутаты странным образом ведут себя и не удовлетворяют волю народного депутата - досрочно прекратить свои полномочия.

Проектом постановления предусматривалось прекратить полномочия народного депутата Бабак, избранной в общегосударственном многомандатном избирательном округе, политическая партия «Объединение «Самопомич», в связи с личным заявлением о сложении ею депутатских полномочий.

Как сообщал УНИАН, Бабак написала такое заявление еще в феврале 2017 года, но попросила, чтобы ее заявление не рассматривали до принятия закона о жилищно-коммунальных услугах, соавтором которого она является.

Бабак объяснила, что решила сложить депутатские полномочия в связи с семейными обстоятельствами.