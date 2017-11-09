Конфискованные "деньги Януковича" работают на нужды армии и инфраструктуру - Луценко

Конфискованные у окружения экс-президента Виктора Януковича 1,5 миллиарда долларов используются для нужд армии и инфраструктурных проектов.

Об этом сообщил Генеральный прокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

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"Все 1,5 млрд долл, которые были спецконфискованы у членов ОПГ Януковича, никуда не исчезали и давно находятся на счетах Госказначейства. Более того, эти средства уже работают на Армию и инфраструктурные проекты", - написал генпрокурор.

Луценко добавил, что государством также конфискован Одесский нефтеперерабатывающий завод и тысяча вагонов. "Тоже все на месте, под контролем государства", - отметил он.