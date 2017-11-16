Геращенко отреагировала на идею о белорусских миротворцах на Донбассе

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко прокомментировала инициативу относительно белорусских миротворцев на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала в комментарии журналистам, отвечая на вопрос относительно инициатив о введении на Донбасс белорусских миротворцев.

Говоря о голосовании Беларуси в Третьем комитете ООН по резолюции о нарушении прав человека в оккупированном Россией Крыму, Геращенко подчеркнула, что Беларусь "сейчас претендует на определенную миротворческую историю свою".

"Беларусь претендует на то, что она дает нейтральную площадку для проведения мирных переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе. Очевидно абсолютно, что нейтральность имеет немного другую окраску, чем голосовать против резолюции о нарушении прав человека - украинцев, крымских татар в оккупированном Крыму. Нейтральность не предусматривает того, что страна позволяет другой стране безнаказанно воровать территории и нарушать права человека", - подчеркнула первый вице-спикер.

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Депутат добавила, что если страны претендуют на нейтральность, то ее они так же демонстрировать во время важных голосований на международных площадках.

"И очевидно, мы ожидаем и от Беларуси, и от Казахстана, и от других стран бывшего СССР нейтральности в этом вопросе. Если они не могут проявить другую позицию, то хотя бы должны быть нейтральными", - сказала Геращенко.

Относительно миротворцев, она также заметила, что это еще "длинная песня", ведь сначала должен быть определен мандат миротворческой миссии.

Депутат подчеркнула, что украинская сторона будет настаивать и работать вместе с партнерами и союзниками над тем, что миротворческая миссия не должна быть такой, как "гибридное предложение Российской Федерации".

"Миротворческая миссия должна работать на всей оккупированной территории, вплоть до российско-украинской границы. Также она должна получить абсолютно четкий мандат не охраны СММ ОБСЕ, а внедрение мира, помощь мониторинга ситуации и так далее", - подчеркнула Геращенко и добавила, что запрос на введение миротворческой миссии должен давать украинский парламент, а он, по ее словам, не будет голосовать за это, если в мандате не будет выписана ключевая позиция - "там не может быть русских".

Как сообщал УНИАН, 15 ноября глава МИД Республики Беларусь Владимир Макей на совместной пресс-конференции в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что Беларусь готова направить миротворческий контингент на Донбасс.