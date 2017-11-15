У Польши и Украины есть разногласия в оценке истории, но о масштабном конфликте речь не идет - посол

У Украины и Польши есть разногласия в оценке исторического прошлого, но о масштабном конфликте речь не идет. Об этом заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица, передает "Громадське радіо".

«У нас есть определенные разногласия относительно взгляда на историческое прошлое и относительно подходов к исторической политике. Это лишь один аспект двусторонних отношений. У нас прекрасно развиваются отношения в экономической сфере, у нас прекрасно развиваются отношения в военной сфере, у нас прекрасно развиваются отношения в культурной сфере, в академической сфере. Буквально на этой неделе у нас была делегация Ассоциации ректоров Украины. К нам прибывает делегация Министерства обороны для участия в украинско-польско-литовско-канадских военных учениях, а также делегация администрации Государственной пограничной службы Украины. В конце недели пройдут фестивали украинской культуры в Люблине, Гданьске и Вроцлаве. Не можем говорить о каком-то масштабном конфликте. Есть определенные разногласия в оценке исторического прошлого, и нужно, прежде всего историкам, представить свои позиции», — сказал Дещица.

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По словам посла, сейчас на повестке дня украинско-польских отношений стоит вопрос визита президента Польши Анджея Дуды в Украину.

«Этот вопрос будет обсуждаться в том числе и во время встречи сопредседателей Консультационного комитета президентов на этой неделе. В зависимости от графиков президентов Украины и Польши, будут согласовываться сроки», — отметил Дещица.

Как известно, чрезвычайное заседание Консультационного комитета президентов Украины и Польши состоится 17 ноября в Кракове. Темами встречи станут двусторонние вопросы и подготовка саммита "Восточного партнерства".