Рада может рассмотреть законопроект о реинтеграции Донбасса уже в декабре - нардеп

Рада сможет рассмотреть законопроект № 7163 о реинтеграции Донбасса после рассмотрения Комитетом всех поправок.

Об этом в эфире "5 канала" заявила председатель подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем Комитета Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Ирина Фриз, передает пресс-служба партии.

Она отметила, что сегодня на заседании профильного комитета будет продолжаться рассмотрение поправок к законопроекту об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях.

"По регламенту должны быть рассмотрены еще 653 поправки, поступившие от субъектов законодательной инициативы. У меня есть большое сомнение, что на этой неделе мы сможем рассмотреть закон во втором чтении в сессионном зале, это будет не раньше следующей сессионной недели (5 декабря — УНИАН.) ", — отметила Фриз.

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Она сообщила, что над законопроектом о реинтеграции Донбасса работала группа, и депутаты распределили поправки по направлениям работы, чтобы ускорить их рассмотрение в Комитете.

"Мы пришли к выводу, что должны придерживаться регламента и рассматривать каждую поправку. Больше всего поправок поступило от фракции "Самопомич". Более 50 поправок пришли по Крыму, которые будут унифицированы в общем виде", — сообщила Фриз.

На вопрос журналиста, будет ли Комитетом учтена поправка о разрыве дипломатических отношений с Российской Федерацией, депутат отметила: "Это вопрос не касается данного закона. За основу был принят текст документа, в соответствии с ним могут вноситься правки. Вопрос разрыва дипломатических отношений не касается тела этого законопроекта и соответственно не может быть внесен в него".

Фриз также отметила, если поправки будут учтены без дополнительных обсуждений в зале, которые затягивают время, то законопроект будет спокойно принят во втором чтении.

"Если на этой неделе мы завершим рассмотрение поправок в Комитете, то на следующей сессионной неделе, после соответствующего заключения, законопроект будет вынесен в сессионный зал", — добавила нардеп.

Ранее представитель президента в ВР, народный депутат Украины от "Блока Петра Порошенко" Ирина Луценко заявляла, что рассмотрение законопроекта о реинтеграции Донбасса, скорее всего, состоится в декабре.