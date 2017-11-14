Парубий выступил за возможность для министров оставаться депутатами

Глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий поддерживает идею, которая предоставляет возможность министрам оставаться народными депутатами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова", отвечая на вопрос о съезде "Народного фронта", где прозвучала инициатива о внесении изменений в Конституцию Украины относительно полномочий президента и премьер-министра.

"Это дискуссия очень широкая. Она касается многих сфер. Была начата еще Монтескье, когда он написал о разделении трех ветвей власти... В ней есть очень много инициатив, которые, по моему мнению, некоторые из них, являются невероятно правильными", - сказал спикер.

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В частности, он озвучил идею относительно того, чтобы избранный от ВРУ министр мог оставаться народным депутатом "как это есть в большинстве цивилизованных стран, Великобритании и многих странах".

"Это бы давало больший коммуникационный уровень между Верховной Радой и Кабинетом министров. Собственно, эта идея, и я лично ее поддерживаю, и я считаю, она бы очень стабилизировала работу в контактах между Верховной Радой и Кабинетом министров", - отметил Парубий.

Кроме того, он добавил, что в некоторых странах есть практика, когда на время выполнения обязанностей министра депутата в парламенте заменяет его советник. Но когда депутат слагает полномочия министра, то просто возвращается к работе в парламенте.

Как сообщал УНИАН, 11 ноября на съезде "Народного фронта", председатель партии Арсений Яценюк призвал Верховную Раду до следующих очередных выборов "привести в соответствие к Конституции" полномочия президента и изменить закон о Кабинете министров.