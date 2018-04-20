Вехи недели. Парламентские страсти, показательный съезд и показательное назначение

Парламентарии размялись перед рассмотрением проекта бюджета-2018, обнадежив премьер-министра принятием в первом чтении новых правил приватизации. Куда более неожиданным стало принятие в первом чтении Избирательного кодекса, борьба за который началась еще во время президентства Виктора Ющенко и не гарантирует успеха ее участника. Даже в том случае, если будет изменен размер проходного барьера, на что намекнул Андрей Парубий. Действительно, 226 голосов за первом чтение – слишком скудный запас, чтобы отказаться от переговоров и поиска компромиссов.

Попытка уволить министра внутренних дел Арсена Авакова вряд ли затевалась с расчетом на долговременный парламентский кризис, скорее, ее целью было продолжить волну информационного негатива против шефа МВД после «дела рюкзаков». 31 «черная метка» на табло для голосования – вряд ли повод для беспокойства Арсена Борисовича, и это следует признать и его оппонентам.

Верховная Рада изменила закон «О государственной службе», вернув президенту возможность по согласованию с Кабинетом Министров назначать глав ОГА и РГА. Стенания представителей оппозиции по этому вопросу понятны, они сетуют на создание административного ресурса, при этом не учитывая того факта, что и сегодня главы местных администраций держат равнение на главу государства. Интересно, что на минувшей же неделе Петр Порошенко подписал указ о назначении 113 судей Верховного Суда, выполнив церемониальную функцию. Парламентарии к этому процессу вообще не были причастны. Теперь прогрессивная общественность будет с нетерпением ждать первых решений ВС, независимо от того, какая из палат будет к ним причастна.

«Народный фронт» сделал свой публичный ход в переговорах с БПП о создании партии власти. Получилось любопытно, ведь политическая сила, выигравшая досрочные парламентские выборы по партийным спискам, после этого не занималась партийным строительством. Ни амбициозные заявления Арсения Яценюка, ни присутствие на «фронтовом» съезде Владимира Гройсмана, пришедшего на смотр группы поддержки бюджета-2018, не могут заменить рутины партийного строительства на местах. И результат выборов в ОТГ – 27 мандатов из 4500 – говорит об электоральном потенциале «Народного фронта» на сегодня.

Михеил Саакашвили продолжает сотрясать воздух угрозами в адрес власти, при этом по-прежнему не демонстрируя массовой поддержки своим словам, независимо от места проведения публичных акций. Впрочем, это не мешает «лицу без гражданства» (по официальному определению Государственной миграционной службы) агитировать против власти, у которой он просит политического убежища. Срок пребывания в Украине Саакашвили заканчивается 1 декабря текущего года, и ему неплохо было добиться успехов в борьбе за украинское гражданство до прихода зимы.

Командующий сил АТО стал командующий Высокомобильными десантными войсками Михаил Забродский. Этот боевой генерал по праву входит в новейшую военную элиту Украины, а его назначение сопровождается двумя важными событиями: его подчиненные-десантники откажутся от голубых беретов (прежде неизменного атрибута «крылатой пехоты») и осуществляют замену механизированных бригад в зоне АТО. Решение, как представляется, призванное подкрепить поиски урегулирования на Донбассе, которые сегодня продолжаются.

Евгений Магда