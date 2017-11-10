Пограничники передали Саакашвили его сына

В Государственной пограничной службе Украины подтвердили, что задержали в аэропорту "Борисполь" сына Михеила Саакашвили вместе с охранником. Об этом сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян в Facebook.

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Согласно информации, мальчика уже передали отцу, а охранника не пустили в Украину "из соображений безопасности".

"Действительно, 10 ноября около 18:30 в аэропорту "Борисполь" рейсом из Тбилиси прибыл несовершеннолетний гражданин-нерезидент Украины, который является сыном Михеила Саакашвили. К сожалению, ребенка в аэропорту никто из близких родственников или иных уполномоченных лиц не встречал. После того, как в аэропорт прибыл отец этого гражданина (около 20:00), пограничники оформили факт пересечения границы несовершеннолетним гражданином и удостоверились, что сын встретился с отцом. В отношении охранника, который прибыл вместе с сыном Михеила Саакашвили, то его не пропустили через границу из соображений безопасности", - написал Слободян.

Как сообщал УНИАН, ранее в аэропорту "Борисполь" пограничники задержали 11-летнего сына Саакашвили с охранником.