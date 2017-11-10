Клых в России был в коме еще в начале сентября – адвокат

Украинский политзаключенный Станислав Клых впал в кому еще в начале сентября, именно тогда к нему приезжала мать.

Как сообщает «112.ua» со ссылкой на слова адвоката Ильи Новикова, на данный момент информации о пребывания политзаключенного в больнице нет.

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"Эта информация (о ком, - ред.) несколько устаревшая, он впадал в кому в начале сентября и где-то больше месяца назад его посетила его мать. Она увидела его в плохом состоянии, но по крайней мере он был в сознании. Здоровье ухудшилось за последние месяцы, но новой информации о том, что он снова попал в больницу, у нас нет. Его посетят консулы. У нас нет определенной информации, какие именно лекарства ему давали, нам сообщили, что якобы по его собственной просьбе был переведен в эту больницу. Мы в это не очень верим. Но нет способа получить точную информацию, по каким причинам он оказался в таком состоянии. Российская тюремная система настаивает на том, что эта информация не к разглашению определенным лицам, включая адвокатов и семьи этих людей", - заявил Новиков.

Как сообщал УНИАН ранее, сообщалось российские психиатры довели украинского узника до комы: состояние Станислава Клиха резко ухудшилось.

По ее словам, Клих, чье душевное здоровье не выдержало пыток в российской тюрьме, - шесть дней провел в коме. Это произошло после того, как его забрали на лечение в психиатрическую клинику в Магнитогорске и просто нашпиговали лекарствами.