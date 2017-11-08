Шуфрич за 40 минут дал в ГПУ показания по делу Портнова

Народный депутат от "Оппозиционного блока" Нестор Шуфрич прибыл на допрос в Генеральную прокуратуры Украины в среду, 8 ноября, и дал показания. Об этом сообщили в его пресс-службе Facebook.

Читайте такжеVIP-должники: журналисты вычислили политиков, которые не платят за коммуналку (видео)

"Я прибыл в Генпрокуратуру сегодня в 13:50, дал показания и покинул здание ГПУ в 14:30", - говорится в сообщении. Депутат добавил, что по поводу предмета допроса следователь обязал его воздержаться от комментариев.

Как сообщал УНИАН, дело ведет начальник Департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк. Шуфрича вызвали на допрос по делу относительно оказания бывшим первым заместителем главы Администрации президента Андреем Портновым давления на экс-народного депутата от Партии регионов Инну Богословскую.