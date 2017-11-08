В Украине заочно расследуют дела в отношении почти 500 человек - Луценко

17:11, 08 ноября 2017
Политика
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В частности, расследуютсяя дела в отношении бывшего президента Украины Януковича, экс-начальника Генштаба Ильина, министра обороны России Шойгу.

фото УНИАН

В Украине в институте специального предварительного расследования осуществляются производство в отношении 485 человек. Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, которое транслировал «112 Украина».

Читайте такжеСуд до 4 декабря объявил перерыв в рассмотрении дела о госизмене Януковича «На сегодняшний день институтом специального предварительного расследования осуществляется производство в отношении 485 человек. В частности, в отношении бывшего президента Украины Януковича, экс-начальника Генштаба Ильина, министра обороны России Шойгу, начальника Генштаба Герасимова, первого заместителя министра обороны России Богдановского, советника президента РФ Глазьева, 20 российских генералов и т.д.», - отметил Луценко.

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Теги: #луценко янукович розслідування#заочне розслідування