Вехи недели. Расстрел с продолжением, схватка "на земле" и тревожные рюкзаки

Продолжающей отражать гибридную агрессию России Украине не хватает героев. И гибель в результате покушения Амины Окуевой, в каком-то смысле подхватившей имидж женщины-защитницы из рук Надежды Савченко – прекрасное подтверждение этого тезиса. Украинское общество в социальных сетях отреагировало на повторное покушение на пару добровольцев (к сожалению, более успешное, чем предыдущее) вспышкой целенаправленного гнева в адрес СБУ, хотя охраной супружеской пары защитников Украины занимались не подчиненные Василия Грицака. Сам председатель Службы сообщил о 22 предотвращенных в первой половине 2017 года терактах и задержании женщины, которой инкриминируется установление взрывного устройства у автомобиля контрразведчика Александра Хараберюша весной этого года. Вряд ли кто-либо рассчитывает на быстрое раскрытие резонансного покушения, а сам Осмаев подчеркнул, что у него нет претензий к украинским правоохранителям.

Справедливости ради стоит отметить, что отношениям на политическом Олимпе бОльшую угрозу, чем убийство Окуевой, представило «дело рюкзаков», в котором фигурирует сын министра внутренних дел. Действия НАБУ в который уже раз получили мощный резонанс, свидетельствующий, что борьба с коррупцией в Украине имеет внушительную перспективу. Похоже, инициаторы ускорения расследования этого проявления коррупции держали в уме известную вспыльчивость министра внутренних дел. За сутки наивысшего обострения в отношениях БПП и «Народного фронта» досужие обыватели сумели узнать не только о том, что революция на Майдане не случилась бы без сливок нынешних «фронтовиков», но и ознакомиться с заявлением МВД о политизации работы НАБУ. Особо подчеркну, что попыток уйти на время расследования в отпуск Арсен Аваков не предпринимал, а в его ведомстве неожиданно обнаружился дефицит электронных браслетов.

Возможно, это совпадение, но в день задержания сотрудниками НАБУ своего сына, Арсен Аваков распорядился отвести нацгвардейцев от палаточного лагеря у стен парламента, чтобы не тратить силу на охрану «хлама». В цивилизованном мире после подобных заявлений в адрес сограждан политики заканчивают свою карьеру. В наших – министру вряд ли что-нибудь угрожает. Правда, соратники Саакашвили, Семенченко и Соболева так и не смогли озадачить власть ни численностью протеста, ни эффективными действиями. Самый популярный из лидеров акции к тому же пытается добиться статуса беженца, привнося нотки абсурда в свои действия.

Юлия Тимошенко провела всю минувшую неделю, сражаясь за результаты выборов в ОТГ. Лидер «Батькивщины» назвала их «первым туром президентских и парламентских выборов», и отступать, безусловно, не собиралась. Тем более – в условиях, когда теснить «сердечников» начали представители пропрезидентской политической силы и самовыдвиженцы. Юлия Владимировна с фирменной безапелляционностью то говорила о беспрецедентных фальсификациях, то заверяла в победе однопартийцев.

Не менее интересным, чем спор двух этих парламентских партий о результатах выборов «на земле» выглядит откровенно слабое выступление ряда их парламентских коллег. Пожалуй, только радикалы могут говорить о некоторых успехах, остальные подошли к выборам в ОТГ достаточно формально.

Владимир Гройсман не только одарил своего канадского коллегу комплектом модных носков украинского производства, но и намерен добиваться принятия проекта бюджета-2018, вкупе с новыми правилами приватизации государственных предприятий. Как известно, для покупки чего-то нужного нужно продать ненужное, с чем у украинской власти наблюдаются определенные сложности. Однако приватизация остатков госимущества на сегодня – один из действенных методов пополнения казны.

Долгое время увиливавший от общения с отечественной Фемидой бывший лидер партии «ПОРА» и экс-глава Нацпроектов Владислав Каськив вернулся в Украину, оплатив не только трансатлантический перелет, но и компенсировав 7 миллионов нанесенных убытков. Правда, генеральный прокурор Юрий Луценко утверждает, что сумма ущерба намного больше. При этом интересно, как долго будут сочетаться гневные антикоррупционные выпады с отсутствием изменений в УПК, который в нынешнем виде позволяет коррупционерам и взяточникам чувствовать себя весьма вольготно.

Евгений Магда