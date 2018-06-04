Иллюстрация / REUTERS

Украинский интерес. Президентский десант в Заливе, многообещающий Манафорт и дипломатические маневры

Евгений Магда
12:32, 04 ноября 2017
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Петр Порошенко провел интенсивные переговоры в Саудовской Аравии и ОАЭ. Владимир Гройсман наводил мосты в Канаде. Пол Манафорт оказался под домашним арестом по обвинению в отмывании средств. Отношения со славянскими странами на уходящей неделе стали для официального Киева проверкой на дипломатичность и взвешенность.

Иллюстрация / REUTERS

Давно обсуждаемая экономическая направленность украинской дипломатии была реализована на этой неделе в максимальном объеме. Петр Порошенко побывал в Саудовской Аравии и ОАЭ, где обсуждал развития двусторонних отношений, зримым признаком улучшения которых должно стать скорое упрощение визового режима. Ему порадуются не только туристы, предпочитающие отдыхать на берегу Персидского залива, но и украинские мусульмане, желающие осуществить хадж к исламским святыням в Мекке и Медине. Диалог со странами Персидского залива оказался интенсивным и по другим направлениям – от прогнозируемого продвижения продукции украинского АПК до возможного договора о сотрудничестве в сфере обороны с Саудовской Аравией – крупнейшим покупателем американского оружия в мире.

Полагаю, что перспективы получения транзитом американского летального оружия через Канаду были предметом переговоров украинского премьера за океаном. Посещение страны G-7 с сильными позициями украинской диаспоры стало для Владимира Гройсмана не только демонстрацией собственной политической субъектности, но и стремлением найти новые возможности для развития украинской экономики. Во всяком случае, первые отзывы о канадском турне Гройсмана звучат обнадеживающе.

Манафорт / фото REUTERS

Отношения известного американского политтехнолога Пола Манафорта и ФБР вышли на новый уровень: он добровольно пришел на допрос и оказался в итоге под домашним арестом. Очевидно, что подобное развитие ситуации вокруг специалиста, активно способствовавшему приходу к власти действующего президента США, будет во многом использовано против Дональда Трампа. Впрочем, в случае с Манафортом актуальными будут «российское» и «украинское» досье, поскольку его связи на постсоветском пространстве представляют заметный интерес для американских властей. Уместно будет упомянуть о проведении слушаний в сенатском комитете по разведке с участием представителей Twitter, Facebook и Google на тему вмешательства России в ход президентской кампании 2016 года. Похоже, в западном мире постепенно начинают осознавать масштаб возможного российского влияния в тамошние электоральные процедуры.

Что касается российской президентской кампании, то процесс сообщения потенциальных кандидатов об участии в гонке позволяет говорить об отсутствии интриги. Владимир Путин не спешит объявлять о своем выдвижении, помалкивают и проверенные временем ветераны электорального участия, зато россиянам напоминают о факторе Крыма в выборах сообщениями об участившихся авариях на полуострове, ответственность за которые неминуемо возложат либо на крымских татар, либо на украинские спецслужбы.

фото Лазаренко Микола / POOL

Весьма активным на нынешней неделе стал славянский вектор дипломатии. Встреча Петра Порошенко и Александра Лукашенко в Эмиратах позволяет предположить, что официальные сообщения о ней не отражают всего перечня обсуждавшихся вопросов. Из Варшавы прозвучала очередная порция обвинений в адрес Украины, игнорирующей, по мнению Витольда Ващиковского и Яна Жарина, необходимость учитывать польские интересы в части исторической памяти. Эти эмоциональные заявления, похоже, связаны с анонсированными перестановками в правительстве Беаты Шидло. Павел Климкин отозвал посла Украины в Сербии Александра Александровича для проведения консультаций «по вопросам соблюдения международного права и избегания использования граждан Сербии в качестве наемников». Подобная асимметричная реакция МИДа выглядит единственно правильной в контексте обвинений Белграда украинского посла в нарушении Венской конвенции.

Евгений Магда

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