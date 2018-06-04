Украинский интерес. Президентский десант в Заливе, многообещающий Манафорт и дипломатические маневры

Давно обсуждаемая экономическая направленность украинской дипломатии была реализована на этой неделе в максимальном объеме. Петр Порошенко побывал в Саудовской Аравии и ОАЭ, где обсуждал развития двусторонних отношений, зримым признаком улучшения которых должно стать скорое упрощение визового режима. Ему порадуются не только туристы, предпочитающие отдыхать на берегу Персидского залива, но и украинские мусульмане, желающие осуществить хадж к исламским святыням в Мекке и Медине. Диалог со странами Персидского залива оказался интенсивным и по другим направлениям – от прогнозируемого продвижения продукции украинского АПК до возможного договора о сотрудничестве в сфере обороны с Саудовской Аравией – крупнейшим покупателем американского оружия в мире.

Полагаю, что перспективы получения транзитом американского летального оружия через Канаду были предметом переговоров украинского премьера за океаном. Посещение страны G-7 с сильными позициями украинской диаспоры стало для Владимира Гройсмана не только демонстрацией собственной политической субъектности, но и стремлением найти новые возможности для развития украинской экономики. Во всяком случае, первые отзывы о канадском турне Гройсмана звучат обнадеживающе.

Отношения известного американского политтехнолога Пола Манафорта и ФБР вышли на новый уровень: он добровольно пришел на допрос и оказался в итоге под домашним арестом. Очевидно, что подобное развитие ситуации вокруг специалиста, активно способствовавшему приходу к власти действующего президента США, будет во многом использовано против Дональда Трампа. Впрочем, в случае с Манафортом актуальными будут «российское» и «украинское» досье, поскольку его связи на постсоветском пространстве представляют заметный интерес для американских властей. Уместно будет упомянуть о проведении слушаний в сенатском комитете по разведке с участием представителей Twitter, Facebook и Google на тему вмешательства России в ход президентской кампании 2016 года. Похоже, в западном мире постепенно начинают осознавать масштаб возможного российского влияния в тамошние электоральные процедуры.

Что касается российской президентской кампании, то процесс сообщения потенциальных кандидатов об участии в гонке позволяет говорить об отсутствии интриги. Владимир Путин не спешит объявлять о своем выдвижении, помалкивают и проверенные временем ветераны электорального участия, зато россиянам напоминают о факторе Крыма в выборах сообщениями об участившихся авариях на полуострове, ответственность за которые неминуемо возложат либо на крымских татар, либо на украинские спецслужбы.

Весьма активным на нынешней неделе стал славянский вектор дипломатии. Встреча Петра Порошенко и Александра Лукашенко в Эмиратах позволяет предположить, что официальные сообщения о ней не отражают всего перечня обсуждавшихся вопросов. Из Варшавы прозвучала очередная порция обвинений в адрес Украины, игнорирующей, по мнению Витольда Ващиковского и Яна Жарина, необходимость учитывать польские интересы в части исторической памяти. Эти эмоциональные заявления, похоже, связаны с анонсированными перестановками в правительстве Беаты Шидло. Павел Климкин отозвал посла Украины в Сербии Александра Александровича для проведения консультаций «по вопросам соблюдения международного права и избегания использования граждан Сербии в качестве наемников». Подобная асимметричная реакция МИДа выглядит единственно правильной в контексте обвинений Белграда украинского посла в нарушении Венской конвенции.

Евгений Магда