Вехи недели: Балога уходит, Луценко играет в отставку, Ульянченко стала приемной матерью «Нашей Украины»

Парламент не смог уволить Юрия Луценко, предоставив право решать его судьбу Кабинету Министров. Юлия Тимошенко отказалась выполнять президентский указ об аверсном использовании нефтепровода Одесса - Броды. Виктор Янукович поддержал проведение всенародных выборов Президента. Виктор Балога решил сменить работу.

Отличившись в аэропорту Франкфурта, министр внутренних дел Украины стал катализатором очередного парламентского кризиса. Хотя Юрий Луценко подал заявление об отставке, призвав парламентариев рассмотреть его, всерьез покидать пост министра он не собирается. Ряды коалиции будоражат слухи о взаимосвязи увольнения Юрия Витальевича с досрочными парламентскими выборами. Партия регионов потребовала гарантированного увольнения расшалившегося главного милиционера, ради чего регионалы заблокировали работу парламента на целую неделю, подарив дополнительный отдых коллегам-законодателям и позволив Владимиру Литвину обвинить ПР в сговоре с Банковой. Владимир Михайлович ревностно следит за трудоспособностью законодателей, поскольку очень не хочет оказаться бывшим спикером парламента накануне президентской кампании.

Ситуация сложилась патовая: Партии регионов не по силам набрать необходимые голоса за увольнение Луценко (от выдачи ему «черной метки» увиливают даже коммунисты), а фракции коалиции далеко не в той кондиции, чтобы попытаться силой возобновить работу Верховной Рады. Компромисс получился расплывчатым, почти как рассказ Юрия Луценко об инциденте в аэропорту Франкфурта. 423 парламентария поддержали постановление о проведении правительством служебной проверки по факту приключений министра, на время которой его отстранили от должности. Вступившаяся за подчиненного Юлия Тимошенко вряд ли позволит его уволить: накануне президентской кампании «ручной» шеф правоохранителей - находка для кандидата в Президенты. По сути «оранжевый Терминатор» превратился в «лежачего полицейского».

Кроме заботы о главном милиционере, Юлия Владимировна демонстрирует все нарастающий оптимизм относительно ситуации в экономике. Новым аргументом для победных реляций стало повышение курса гривны относительно доллара. Быть может, помощники премьера ограждают ее от прогнозов бывшего подчиненного? Экс-министр финансов Виктор Пинзенык полагает, что дефицит бюджета-2009, который правительство отказывается пересматривать по итогам первого квартала, может составить более 10% ВВП. При таком раскладе премьер-министру принимать участие в президентских выборах будет довольно рискованно, но у Тимошенко еще есть время для выстраивания собственной линии поведения.

Конституционный Суд признал нелегитимным наскоро состряпанное постановление парламента о проведении выборов Президента 25 октября 2009 года. Похоже, единственной его целью было провоцирование фальстарта отдельных кандидатов на пост главы государства. Назначить новую дату предстоит Верховной Раде, и парламентарии, словно очнувшись, вновь предварительно соглашаются на 17 января 2010 года. Кстати, Виктор Янукович не упустил случая напомнить о своей приверженности проведению всенародных выборов Президента, тем самым словно ответив на выказанную Виктором Ющенко готовность дать отпор покушению Партии регионов и БЮТ на Конституцию. Правда, Виктору Федоровичу еще предстоит навести порядок в рядах Партии регионов, где конфликт Рината Ахметова и Виктора Тихоноваобернулся взаимными оскорбительными выпадами.

Очередную перезагрузку провела и партия «Наша Украина» - ее возглавила Вера Ульянченко. Лояльность этого политика Виктору Ющенко не вызывает сомнения ни у кого, кто мало-мальски следит за событиями в стране. Почти 10 лет госпожа Ульянченко верой и правдой служит Ющенко. Возможно, поэтому Виктор Андреевич бодро прогнозирует «ренессанс партии», которая сегодня выглядит едва ли не последней надеждой действующего Президента на собственное политическое будущее. Хотя Вера Ивановна обещает вести диалог с каждым партийцем, не исключено, что на съезде «нашеукраинцев» в конце июня не все высокопоставленные партийцы сохранят партийные билеты. Поводов для расставания с ними к тому времени будет достаточно – например, легко прогнозируемый отказ части фракции НУ-НС поддержать отставку Юрия Луценко с поста министра внутренних дел, за которую высказался совет «Нашей Украины».

О своей отставке с поста руководителя президентского секретариата заявил Виктор Балога, два с половиной года хозяйничавший на Банковой. Вряд ли речь идет об усталости опытного политика или решении Виктора Ивановича сосредоточиться исключительно на деятельности партии «Единый Центр». Куда вероятнее новая ипостась Балоги – руководитель избирательного штаба Виктора Ющенко.

Евгений Магда