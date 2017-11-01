Адвокаты сына Авакова утверждают, что он был задержан НАБУ незаконно

Адвокаты сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра утверждают, что Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало его незаконно. Как передает корреспондент УНИАН, защитники сына главы МВД заявили, что нет рисков, о которых утверждали прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры в суде.

В частности адвокаты утверждают, что он не собирается избегать следствия за границей, не будет влиять на экспертов, свидетелей или других фигурантов дела. Кроме того, по словам защитников, прокуроры не предоставили доказательств, что он может это делать.

Напротив, адвокаты отметили, что Аваков-младший имеет прочные социальные связи и постоянное место жительства в Украину.

Кроме того, защитники просят суд полностью отказать в удовлетворении ходатайства прокуроров САП о мере пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с альтернативой залога в 5 млн грн.

Как сообщал УНИАН, Соломенский райсуд Киева должен в 17.00 начать рассмотрение ходатайства Специализированной антикоррупционной прокуратуры об избрании меры пресечения сыну министра внутренних дел Арсена Авакова Александру, который является фигурантом дела о растрате более 14 млн грн при закупке рюкзаков для Министерства внутренних дел. Заседание будет вести следственный судья Виталий Украинец.

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31 октября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП в рамках расследования дела о растрате более 14 млн грн при закупке рюкзаков для МВД (известного как «дело рюкзаков») задержали Александра Авакова, бывшего заместителя министра внутренних дел Украины и представителя фирмы-победителя тендера по поставке рюкзаков.

Экс-замминистру внутренних дел и Авакову было сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

В МВД назвали действия НАБУ политическими, а не юридически обоснованными. В частности, Аваков отверг обвинения в адрес своего сына. «Ни мой сын, ни фирмы, в которых он основатель, не имеют и не имели ни копейки денег из бюджета Украины. И Александр Аваков пройдет процедуру и докажет это в суде... Всем тем, кто хочет использовать эту ситуацию в целях пиара, ради собственных политических амбиций - или для решения своих конъюнктурных задач - отвечу еще раз - не получится. Я не размениваю своих принципов на личный комфорт и легкость бытия», - заявил министр. Он также отметил, что НАБУ и САП "не должны быть органами под влиянием политических групп и интересов».

В то же время руководитель САП Назар Холодницкий утверждает, что глава МВД Аваков по «делу рюкзаков» не фигурирует, и прогнозирует, что через два месяца уголовное производство передадут в суд.

Сегодня, 1 ноября, в НАБУ сообщили, что в рамках «дела рюкзаков» проводят следственные действия, в том числе обыски, у должностных лиц Национальной полиции Украины.