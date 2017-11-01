Кадыров прокомментировал убийство Окуевой цитатой из Гоголя

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем канале в Telegram прокомментировал убийство под Киевом уроженки Чечни Амины Окуевой.

«Не надо искать медвежий след, когда медведь стоит перед тобой! В Киеве прекрасно знают, что Никифорову безжалостно расстреляли свои же родные спецслужбы. Перефразируя Тараса Бульбу, можно сказать, кто породил, тот и убил», — написал он.

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Он также выступил с резкой критикой в адрес версии убийства, в соответствии с которой, к нему были причастны российские спецслужбы и подчеркнул, что «уши у украинских спецслужб настолько длинные, что их невозможно прикрыть никаким платком Натальи-Амины».

Ранее сообщалось, что следователи рассматривают две версии гибели Окуевой — действия российских спецслужб и месть ее супругу Адаму Осмаеву со стороны руководства Чечни.