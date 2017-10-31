Разрисовавшему украинское консульство в Жешуве поляку грозит до 5 лет тюрьмы

В прокуратуре Жешува заявляют, что поляку, который разрисовал украинское консульство, грозит до 5 лет тюрьмы за призывы к ненависти против украинцев.

Об этом сообщает польское издание Rzeczpospolita.

По информации председателя прокуратуры Жешува, инцидент произошел в период с 30 сентября по 2 октября.

35-летнему поляку, который признался, что совершил преступление под воздействием эмоций, также инкриминируется повреждение фасада здания консульства, который был разрисован надписями, изображением свастики и виселицы. Ущерб оценен в 2,5 тыс. злотых.

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Как сообщал УНИАН, 4 октября стало известно об акте вандализма на фасаде здания украинского почетного консульства в польском городе Жешуве.

"По поводу акта вандализма официально обратились в МИД Польши. Местная полиция оперативно отреагировала. Начаты следственные действия", - заявила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

На здании почетного консульства были написаны антиукраинские надписи красной краской. Среди надписей фигурировали названия "ОУН-УПА" и "Ваффен-СС".