В Украине всегда будут такие причудливые результаты - как вышло с Блоком Тимошенко

Каждый тезис социального психолога, заместителя директора Института социологии НАНУ Евгения Головахи опирается на глубокие многолетние исследования общественного мнения...

От Тимошенко ждут твердой руки

Евгений Иванович, как Вы оцениваете результаты выборов? Были ли для Вас неожиданности?

Наш избиратель вполне прагматичен. Первый признак прагматизма в том, что люди проголосовали за крупные партии. Избиратели хотели иметь большие мощные силы, которые могли как-то представлять их интересы.

Другое дело, кто и по какому признаку голосовал. В Украине всегда во времена независимости присутствовали две больших идеологии, прозападная и пророссийская. Пророссийская получила тот процент, который ей все прогнозировали, а прозападная - немного меньше... Это не удивительно, потому что прозападная идеология у нас всегда уступала пророссийской. Она была представлена в западном регионе и Киеве, на остальных территориях ориентации не имеют явно выраженного европейского или североатлантического вектора. В ходе социологических исследований, когда мы четко ставили вопрос, какой путь должна избрать Украина, людей ориентированных на запад было не больше 15 процентов, и только 20 - стало после Оранжевой революции. Остальные опрашиваемые давали разные варианты: люди видели путь Украины с Россией, самостоятельно, регионально, со странами СНГ. И это отразилось на результатах последнего голосования.

Есть такая могучая идеология, которую бы я назвала антикучмизмом. Она объединила разные партии, начиная от почти красных морозовцев и заканчивая правыми либералами “Нашей Украины”. Но уже нет Кучмы, и с каждым годом Кучмы будет все меньше в нашем сознании.

В этой идеологии отразились все 15 лет трансформации и страданий украинского народа. Кучма стал воплощением всех разочарований и бед. В 2002 году я делал исследование по заказу властей “Социальные ожидания населения” и оказалось, что баланса между разочарованием и ожиданием нет. Люди разочарованы в значительно большей степени, чем на что-то надеются. И это был приговор для власти. Именно из этого возникает поддержка оппозиции. Потому у нас всегда будут такие причудливые результаты - наподобие победы Тимошенко, которая смогла за последних две недели перед выборами набрать много сторонников. Значительная часть населения, которая сегодня разочарована действиями власти, считает, что нам нужна твердая рука, которая наконец наведет порядок. Те, кто хотел твердой руки из оранжевых, избрали Тимошенко, а те, кто из бело-голубых - избрали Януковича. Для последних важна была также региональная идеология.

Тимошенко ярко воплощает идеологии наведения порядка любым путем. У 22 процентов избирателей есть надежда, что только она сможет рассадить по тюрьмам тех, кто, на ее взгляд, этого заслуживает...

Парламентская демократия осложнила политическую жизнь, сделала ее неопределенным, и эта неопределенность будет сохраняться, какая бы коалиция не создалась. Потому что у так называемой оранжевой коалиции очень большие идеологические противоречия. “Десять шагов к людям” еще можно сделать, а вот одиннадцатый - удастся тогда, когда совпадают не тактические, а стратегические цели. То есть когда появится необходимость делать стратегический выбор, то возникнут проблемы.

"Широкая коалиция" - раздражитель для общества

Какая коалиция была бы здоровее для общества?

Если брать политический аспект, то “широкая коалиция” была бы сильным раздражителем для общества, это - столкновение, разочарование и обвинение в предательстве. Хотя с точки зрения экономики была бы более эффективна “большая коалиция”, где бы объединились специалисты, которые бы решали прагматичные задачи.

Но мы еще долго будем жить в обществе, где политика имеет большее значение, чем экономика. В целом для людей этот выбор очень тяжел: экономическая стабильность в условиях определенной политической недоразвитости или политический толчок, который почти всегда становится толчком для экономической нестабильности?

Уменьшился ли раскол в стране? Раскол осложнился. Раньше разделение шло по линии кучмисты - антикучмисты, а теперь каждый регион нашел свою идеологию, в частности и Центр. Поэтому раскол стал приобретать другие конфигурации. С точки зрения согласования интересов он также стал более сложным. Политикам придется много работать, чтобы найти платформу для объединения.

Нас могут ожидать ежегодные парламенты и премьеры на полгода Какова судьба украинского парламентаризма после политической реформы? Помните, как это происходило в Италии? Этой стране понадобились десятилетия, чтобы она смогла что-то построить и чтобы наконец Берлускони мог удержаться пять лет. Возьмите Израиль, там также становление проходило сложно. Они даже пошли на всенародные выборы. Нас тоже ожидает тяжелая, во многом непредвиденная парламентская борьба. Не исключаю, что будут ежегодные парламенты, премьер-министры на полгода. Есть демократии, которые умеют при парламентских республиках сохранять стабильную политическую систему. Но они для нас не показательны. Когда Мороз говорит, что нам нужно строить такой социализм, как в Швеции, мне становится смешно. Они шли к своему социализму веками, без революций. Дай нам Бог построить хотя бы такую демократию, как во Франции. Это путь, по которому нужно идти долго. Я предвижу, что будут даже попытки вернуться к президентскому строю. После нескольких лет нестабильности этого может захотеть и народ.

Омельченко стал жертвой своей специальности Одним из сюрпризов кампании называют победу Черновецкого на выборах столичного мэра. Как вы объясняете его феномен?

Экзит-полов киевских не было. Возможно, за него голосовали больше пенсионеров. Но я не думаю, что дело лишь в них. Все-таки система Омельченко понемногу уничтожала Киев... Он не понял, что Киев не строительная площадка. Он уничтожил центр Киева как место где вообще можно жить, ходить, что-то делать. Там, где было нужно делать паркинги, он стал строить никому не нужные подземные магазины. Хотя такие подземные центры - это вредно для тех, кто в них работает и сомнительно с точки зрения организации досуга. Для меня символичным было то, что в последний день его правления возле Дворца бракосочетаний вырубали парк. Омельченко сделал много хорошего, но он не понял, что киевляне хотят не только строить, но и жить. В итоге он стал даже не вторым, а третьим. Черновецкий - по крайней мере опытный политик, и он долго растил этот сад. А то, что даже Кличко, человек без менеджерского опыта, обошел старого мэра, - это яркий признак завершения эпохи Александра Омельченко. А он этого не понял. Думаю, он стал жертвой своей специальности.

Вкуса у наших политиков нет Влияют ли, по-вашему, на избирателя “шляпки и браслеты”, в целом высокие вкусы политика?

Вкуса обычно у наших политиков нет, но они по крайней мере подбирают тон к тону - это в украинском понимании уровень развития вкуса. Думаю, что это никак не влияет на избирателя. Мы когда-то задавали подобный вопрос: что вы во внешнем виде считаете необходимым для политика? Если судить по ответам, людям нужная опрятность. А красиво или модно одет, бедно или богато, - это неважно. Хотя здесь нужно советоваться с политическим психологом. Может, и это как-то влияет...

А использование “второй половины” политика во время кампании может повлиять на избирателя?

На нашего избирателя - мало... У нас общество не придает большого значения семейной стабильности политика.

В США, даже если политика разоблачают в измене, но жена скажет, что она его поддерживает, то для политика все заканчивается хорошо. Но если жена говорит, что она от него уходит, то для него это - конец карьеры. У Клинтона все обошлось благодаря позиции Хиллари, а для сенатора Харта, жена которого сказала, что она не прощает измену, карьера окончилась. Там имеет значение сам факт поддержки или неподдержки со стороны семьи, там уважают мнение женщины.

Вам скучно наблюдать нынешнюю политическую борьбу?

Мне - нет. Последние шоу с Савиком Шустером я смотрел по четыре часа, так весело было...

Лана Самохвалова