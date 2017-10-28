Альянс не планировал на декабрь "заблокированное" Венгрией заседание комиссии "Украина-НАТО"

00:51, 28 октября 2017
Политика
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В альянсе отметили, что "преданные прочным партнерским связям с Украиной", а заседание Комиссии проходит регулярно на разных уровнях.

Альянс не планирует проводить в декабре заседания комиссии Украина-НАТО / фото navy.mil.gov.ua

В НАТО утверждают, что не имели планов провести в декабре заседание Комиссии Украина-НАТО.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН сообщил официальный представитель альянса, комментируя заявление министра иностранных дел и торговли Венгрии Петера Сийярто о том, что из-за закона об образовании Будапешт выступил против проведения 6 декабря 2017 года в Брюсселе заседания Комиссии Украина-НАТО.

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"Планов проводить в декабре заседание Комиссии Украина-НАТО не было", - сказал он.

При этом в альянсе отметили, что "преданны прочным партнерским связям с Украиной", а заседание Комиссии проходит регулярно на разных уровнях, последнее из которых прошло в июле в Киеве.

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Теги: #комиссия Украина-НАТО#отношения Украины и Венгрии